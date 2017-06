Législatives : le candidat En Marche Josselin Chouzy a-t-il vraiment le soutien de Bruno Le Maire ?

Dans la profession de foi de Josselin Chouzy pour le second tour, on découvre une photo et une phrase de soutien du ministre de l'économie. Selon le référent mayennais de Bruno Le Maire, lors de la primaire de la droite, ce n'est pas vrai.

Richard Chamaret est tombé des nues quand il a découvert une photo de Bruno Le Maire et une phrase de soutien dans la profession de foi de Josselin Chouzy, candidat LREM dans la 3ème circonscription de la Mayenne. Le ministre "macroniste" n'a jamais fait une telle démarche affirme le conseiller municipal de Méral que nous avons contacté. Nous avons également passé un coup de fil à Josselin Chouzy pour obtenir ses explications. Le document a été supervisé par l'état-major parisien du parti présidentiel nous a-t-il fait savoir.

Voici ma profession de foi en avant première



Bonne lecture



💪😜 pic.twitter.com/aUX8PjD9Gn — Josselin Chouzy (@JosselinChouzy) June 15, 2017

Cher Raymond @mauny63, je regrette, que, malgré ma mise en garde lundi, Josselin Chouzy communique sur un soutien qu'il n'a pas. #circo5303 — Richard CHAMARET (@RichardCHAMARET) June 16, 2017

Dimanche 17 juin, Josselin Chouzy tentera de prendre la 3ème circonscription à Yannick Favennec, député centriste sortant.