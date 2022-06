Législatives - Le maire de Vierzon, Nicolas Sansu (Nupes), battu en 2017, redevient député du Cher

Le communiste Nicolas Sansu a été élu ce dimanche député de la 2e circonscription du Cher avec 54,37 %% des suffrages. Le candidat de la Nupes, maire de Vierzon, a battu Christine Poly (Rassemblement national) au second tour des élections législatives 2022.

On peut parler du sorte de revanche. Le maire de Vierzon, le communiste Nicolas Sansu retrouve son siège de député de la 2e circonscription du Cher. Il s'est imposé au second tour des élections législatives ce dimanche face à la candidate du Rassemblement national Christine Poly (54,37 % contre 45.63%).

Le nom de Nicolas Sansu est attaché à celui de sa ville, Vierzon, depuis 2001. Il a alors 33 ans. Il est déjà adhérent du Parti communiste français, comme sa famille. Sa vie militante, il l'engage à hypokhâgne à Lille, au sein de l'UNEF-SE et l'Union des étudiants communistes. il bouclera son cycle universitaire par un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences économiques. Son engagement syndical étudiant et politique vont le conduire dans les arcanes du Sénat, pour devenir collaborateur du groupe communiste au Sénat dans les années 90. .

Son parcours politique a été guidé par deux personnages incontournables du département du Cher : Jacques Rimbault, député-maire de Bourges, et Jean-Claude Sandrier, dont il a repris le fauteuil à l'Assemblée nationale en 2012 après avoir été son attaché parlementaire de 1997 à 2012.

Maire de Vierzon depuis 2008

Nicolas Sansu aura gravi les échelons politiques dans le Cher de façon méthodique. D'abord conseiller municipal en 2001, il est tête de liste aux municipales en 2008. Il fait basculer la ville de Vierzon à gauche en 2008 au bénéfice d'une triangulaire qui l'a vu affronter deux candidats divers droite, dont le maire de sortant Jean Rousseau. Un succès conforté en 2014 et 2020 ce qui lui offre en ce moment son troisième mandat de maire.

Echecs aux régionales et législatives en 2015 et 2017

Mais hors des frontières de Vierzon, Nicolas Sansu aura connu des échecs électoraux ces dernières années, d'abord le plus douloureux, au gré d'une vague macroniste en 2017. Nadia Essayan (MoDem / La République en marche) le bat lors des législatives en 2017. Il échoue également aux élections régionales. C'est lui qui mène la liste communiste aux élections régionales de décembre 2015 et obtient 4,59 % des voix sur la région Centre-Val de Loire. Les communistes ne peuvent pas fusionner avec la liste socialiste et perdent tous leurs élus sortants au sein de la majorité de gauche gérant la région depuis 1998.

BIO EXPRESS