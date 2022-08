Législatives : le Conseil constitutionnel va étudier les recours déposés par deux candidates dans la Marne

Va-t-il falloir organiser de nouvelles élections législatives dans la deuxième et la troisième circonscription de la Marne ? C'est la question que va devoir trancher le Conseil constitutionnel. Les Sages ont accepté vendredi d'examiner les recours déposés par Laure Miller, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription, et par Chantal Berthélémy, candidate de la Nupes dans la troisième circonscription, comme l'a relevé L'Union. Ces recours font partie des 43 contestations des résultats des élections de juin dernier qui vont faire l'objet d'un examen approfondi par les Sages. Sur 99 recours enregistrés au niveau national début juillet par le Conseil constitutionnel, 56 ont été rejetés.

La mission des membres du Conseil constitutionnel va être d'établir si, lors du vote des 12 et 19 juin dernier, des irrégularités susceptibles d'annuler l'élection ont eu lieu. "Je vous informe que mon recours a été jugé recevable et qu’il va donc faire l’objet d’une instruction contradictoire. Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant !", a écrit Laure Miller sur sa page Facebook.

La mention du nom d'Emmanuel Macron sur les bulletins au cœur de la procédure

Les deux recours des candidates marnaises concernent le même point : la présence du nom d'Emmanuel Macron sur les bulletins des candidats de la majorité, une mention interdite par le Code électoral.

Le 12 juin dernier, Laure Miller a vu les portes du second tour se refermer juste devant elle, éliminée par un retard de 249 voix sur Anne-Sophie Frigout. Cette dernière, candidate du Rassemblement national, a remporté l'élection une semaine plus tard. Mais Laure Miller conteste ces résultats car elle avait dû faire réimprimer et distribuer de nouvelles professions de foi quelques jours seulement avant le vote. Sur les premiers bulletins, il était écrit "candidate officielle d'Emmanuel Macron". Or, il est interdit de noter plus de deux noms sur un bulletin, celui du candidat et de son suppléant.

Le jour du vote, certains électeurs ont glissé dans l'urne les anciennes professions de foi, celles qui comportaient l'erreur. Leur bulletin ont été comptabilisés "nuls". D'après la candidate, 965 bulletins "nuls" portant son nom ont été dénombrés par un huissier. Avec ces voix, Laure Miller aurait terminé en tête du premier tour.

"La volonté du corps électoral n'a pas été respectée à l'occasion du premier tour" - Laure Miller, le 20 juin

Chantal Berthélémy s'appuie sur cette même infraction pour contester les résultats dans la troisième circonscription. La candidate Nupes est arrivée troisième du premier tour, derrière Éric Girardin (Ensemble) et Jennifer Marc (RN). "Il y a des problèmes sur les bulletins de vote de monsieur Girardin qui ne sont pas conformes au Code électoral puisque figure 'le candidat officiel d'Emmanuel Macron'", avait souligné la candidate le soir du premier tour sur France Bleu.

La décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel. En attendant, la procédure n'est pas suspensive, ce qui signifie que les députés élus - en l'occurrence Anne-Sophie Frigout et Éric Girardin - continuent d'exercer leur mandat.