Législatives : le Conseil d'Etat demande à considérer la Nupes comme "une nuance politique à part entière"

Le juge des référés du Conseil d'Etat demande au ministère de l'Intérieur de considérer la Nupes comme "une nuance politique à part entière" pour les résultats des législatives, indique la plus haute juridiction administrative en France dans un communiqué ce mardi. "Il estime en effet que comptabiliser les partis de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux" est-il écrit.

Le Conseil d'Etat donne donc raison à Jean-Luc Mélenchon, qui l'avait saisi en référé, alors que le ministère de l'Intérieur n'avait pas créé la nuance Nouvelle union populaire écologique et sociale pour les élections, selon sa circulaire datée du 16 mai. Sans cette décision, les suffrages des candidats investis part la Nupes suite à l'accord entre LFI, PS, EELV et PCF, auraient été comptabilisés séparément lors des résultats, chacun gardant son étiquette politique d'origine.

"Victoire"

"Victoire", twitte le leader insoumis ce mardi, en relayant le communiqué de presse. "Le Conseil d'État valide l'obligation pour Darmanin de nous nommer et de nous décompter comme Nupes pour les élections législatives. Darmanin et Macron doivent cesser leurs bidouilles et manigances" ajoute Jean-Luc Mélenchon.

"Enorme camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui avait osé cette manœuvre et reconnu la bannière commune de son mouvement mais pas la nôtre", se félicite de son côté le secrétaire national d'EELV Julien Bayou.

De son côté, le ministère de l'Intérieur dit dans un tweet "prendre acte" de la décision et indique "qu'il procédera à la modification de la grille des nuances afin de créer la nuance Nupes".