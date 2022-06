Législatives : le débat dans la 1ère circonscription de Haute-Garonne a finalement lieu ce jeudi

France Bleu Occitanie organisera bien un débat dans la première circonscription de Haute-Garonne, dans le cadre des élections législatives du mois prochain. Annulé une première fois suite au refus d'un des candidats d'y participer, il aura finalement lieu ce jeudi 2 juin à la brasserie Cebely de Blagnac, 14 Plan du Port. Débat ouvert au public à suivre en direct sur France Bleu, de 19h à 20h, en présence de cinq des onze candidats en lice. Voici les thématiques qui seront évoquées avec Aude Battistella, Pierre Baudis, Oscar Castillo-Mendegris, Hadrien Clouet et Jacques Rocca.

La première circonscription de Haute-Garonne va du centre-ville de Toulouse (englobe le Capitole) en passant par Blagnac jusqu'à des communes plus petites : Mondonville, Cornebarrieu et Beauzelle. Elle compte 150.000 habitants.

L'aéronautique, au cœur de la circonscription

C'est donc la circonscription de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dans le Top 5 des aéroports français. Porte d'entrée touristique du territoire, c'est un des poumons économiques de la région. Au bas mot, 1.500 personnes travaillent à l'aéroport et chez les sous-traitants de la plateforme. Après deux années plombées par l'épidémie de Covid, l'activité reprend peu à peu à l'aéroport sans pour autant retrouver son rythme de croisière. 1,2 millions de voyageurs enregistrés sur le premier trimestre 2022, soit 57% de l'activité de 2020 à la même époque.

C'est aussi dans cette première circonscription que le monstre Airbus possède son siège et toute son activité aviation civile, soit 25.000 emplois directs et quatre fois plus avec les sous-traitants. Le constructeur européen a retrouvé de très belles couleurs et travaille désormais à sa transition écologique. Comment protéger et développer le fleuron aéronautique toulousain ? Comment décarboner le secteur ? Autant de questions qui seront posées aux candidats.

La congestion routière

Au-delà de ses salariés, l'activité aéronautique draine beaucoup de monde dans ce secteur de l'ouest toulousain. La rocade ouest est saturée quasiment tous les jours aux heures de pointe avec des véhicules régulièrement à l'arrêt aux abords des usines Airbus. Ajoutez à ça, une démographie exponentielle, l'aire urbaine de Toulouse accueille chaque année 15.000 nouveaux habitants.

Comment décongestionner ce secteur ? La 3e ligne du métro, qui va relier en 2028 Labège à Colomiers, en passant par Saint-Martin-du-Touch, va-t-elle réellement désengorger la rocade ?

La santé, au cœur de la circonscription

La première circonscription de Haute-Garonne abrite un autre très gros employeur de le région : le CHU. C'est sur ce territoire que se trouve le site de Purpan, siège notamment du SAMU 31. La santé est une thématique à la fois locale et nationale. Quels moyens faut-il donner à l'hôpital public en crise ? Comment améliorer l'attractivité du secteur où de plus en plus de personnels se désengagent ? Les candidats y répondront.

Une thématique au cœur de l'actualité, de plus en plus de services d'urgence sont au bord de la rupture en France. C'est notamment le cas des urgences de Moissac (Tarn-et-Garonne) et d'Auch (Gers) dans l'ex Midi-Pyrénées. Emmanuel Macron a annoncé, le 31 mai, le lancement d'une nouvelle mission d'information "d'un mois sur les soins non programmés", avant d'entamer une table ronde avec "tous les acteurs de la santé" (urgentistes, infirmiers, médecins généralistes, administration) "de l'accès aux soins urgents et non programmés".

L'éducation, au cœur de la rentrée

France Bleu Occitanie fait également le choix de parler éducation avec les candidats de cette première circonscription. La rentrée scolaire 2022 sera marquée par une énième formule du baccalauréat. Le retour des mathématiques dans le tronc commun en classe de première est-il une bonne chose? Comment améliorer le quotidien des enseignants ?

Après la nomination d'un nouveau ministre de l'Education nationale, l'heure est également au bilan du dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Les élèves en difficulté ont-ils bénéficié de cet allégement et faut-il généraliser cette formule à toutes les classes?

Sont candidats dans la 1re circonscription de Haute-Garonne :

Pierre-Nicolas BAPT, PRG

Aude BATTISTELLA, Reconquête

Pierre BAUDIS, Renaissance

Oscar CASTILLO-MENDEGRIS, LR

Hadrien CLOUET, NUPES LFI

Benjamin COMBES, parti animaliste

Olivier LE PENVEN, LO

Cathy MARSAL, RN

Jacques ROCCA, Alliance centriste

Evelyne BOUJAT, SE

Georges PICARD, SE