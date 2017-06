Législatives : Le débat dans la 8e circonscription de l’Isère entre Caroline Abadie (LREM) et Thibaut Monnier (FN)

Au premier tour, Caroline Abadie (LREM) est arrivée en tête avec 32,33% des voix devant Thibaut Monnier (FN) qui a rassemblé 19,15% des suffrages. L’abstention dans cette 8e circonscription s’est élevée à 52,44% des inscrits. Les deux candidats de ce second tour débattent sur France Bleu Isère.

La 8e circonscription : 35 communes de Vienne à Charantonnay, de Grenay à Saint-Maurice l’Exil, sans oublier Reventin-Vaugris, Heyrieux, chasse-sur-Rhône, Pont-Evêque, un total de 110.000 habitant.

La bio des candidats

Caroline Abadie, 40 ans, née à Grenoble. Jamais engagée en politique avant cette campagne des législatives. A Grenay, C.Abadie a ouvert une chambre d’hôte avec son mari. Diplômée en droit, elle entend « être la députée de tous « et travailler avec les élus locaux ».

Thibaut Monnier, 30 ans, originaire de Franche-Comté, agent immobilier, diplômé de l’école militaire saint-Cyr, il est le secrétaire départemental du Front National en Isère. Proche de Marine Le Pen autant que de Marion Maréchal, il entend incarner le renouveau du parti frontiste.

Notoriété, ancrage des candidats

Thibaut Monnier : je n’ai jamais participé à une élection municipale, et je ne suis pas porté par une majorité présidentielle… mais je crois que nous avons gagné la guerre des affiches haut la main, et au niveau du tractage nous avons réussi à « boîter » toute la circonscription

Caroline Abadie : On sait qu’on a été porté par un élan macron, faut rester modeste, c’est la dynamique portée par le président Macron mais j’imagine que les électeurs ont cru en moi, très sincèrement les habitants de la 8é circonscription, comme ailleurs, avaient envie d’un renouveau des visages.

L’échangeur de Reventin-Vaugris

C.A : l’échangeur va diminuer le trafic de 10% à vienne sur la N7. Mais sur ce sujet ça crispe car il y a un manque d’informations, notamment sur les équipements sensés amoindrir le bruit. Tout le monde a besoin de l’échangeur et moi députée je serais là pour mettre un peu de lien et de communication

T.M : c’est ni un problème de prix, ni de bruit mais un problème d’emplacement. Je souhaite que cet échangeur soit déplacé plus au sud comme la maire de Reventin Vaugris le préconise

L’accueil des réfugiés dans des hôtels formule 1 à Chanas

T.M : je n’ai pas exploité ce sujet mais porté la voix de nombreux habitants, j’ai réuni 1300 signataires contre cette arrivée trop rapide. Plus précisément je suis contre l’accueil des migrants puisque pour loi c’est une pompe aspirante de l’immigration et que quand des retraites sont plus basses que certains seuils sociaux… nous avons d’autres personnes dans le besoin à loger

C.A : Vous parlez des minimas sociaux, aujourd’hui faut savoir qu’une famille de quatre personnes en demande d’asile touche 16 euros par jours, il n’y pas de minimas sociaux plus bas en France.

Le nucléaire, on prolonge l'activité de la centrale de Saint-Alban Saint Maurice mais jusqu’à quand ?

C.A : on doit diminuer la part du nucléaire, mais les travaux de prolongement de la centrale ayant commencés, ça ne serait pas raisonnable de s’arrêter… le sujet est plus vaste, nous devons accentuer les recherches pour diminuer la part du nucléaire dans notre consommation d’énergie

T.M : il faut au nom de l’indépendance de la France notre indépendance énergétique et donc conserver cette énergie nucléaire, et parallèlement travailler sur les énergies renouvelables notamment en ce qui concerne l’énergie issues de la mer, des marées.

Vous député...

C.A : Ce n’est pas parce qu’on est un professionnel de la politique qu’on est un bon député. Nous serons nombreux à être novices, et on porte des valeurs sans être identiques des clones à 100%. Mes priorités : faire progresser l’emploi.

T.M : La démocratie est en crise, puisque les gens n’ont pas voté. Le problème c’est quand on fait 11 millions de voix à la présidentielles comment on fait quand on a cinq députés. Mes priorités : soutenir les indépendants baisser les impôts.