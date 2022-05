Législatives : le débat dans la troisième circonscription du Tarn ce mardi à Castres

La troisième circonscription du Tarn, c'est celle du sud du département, de Saint-Sulpice-la-Pointe jusqu'à Labastide-Rouairoux, en passant par Lavaur, Lautrec, Mazamet et une partie de Castres.

Un secteur protéiforme, où il faut défendre à la fois la ville et la campagne, les Portes du Tarn et la Vallée du Thoré, et où se jouent de nombreux enjeux départementaux comme la future autoroute A69 entre Toulouse et Castres, et l'avenir de la controversée plateforme logistique Terra 2 dont il sera question durant le débat. La question des éoliennes et celle plus nationale de la sécurité feront aussi partie des thèmes abordés.

Débat public au bar le Glacier, place Jean-Jaurès à Castres de 19h à 20h

Comme les deux autres circonscriptions du Tarn, la troisième est détenue par la majorité présidentielle. L'avocat Jean Terlier brigue un second mandat. Face à lui autour de la table mardi soir, la conseillère régionale RN Virginie Callejon qui travaille à l'hôpital de Castres, le patron des Jeunes Républicains à l'échelle nationale Guilhem Carayon et fils du maire de Lavaur et ancien député Bernard Carayon; et le conseiller municipal LFI de Saint-Sulpice, Julien Lassalle qui a obtenu l'investiture de l'union de la gauche (NUPES). Au premier tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête (25,6%) devant Emmanuel Macron (23,5%) et Jean-Luc Mélenchon (19,6%).

Débat ce mardi 17 mai de 19h à 20h en direct du Glacier, place Jean-Jaurès à Castres, à suivre sur France Bleu Occitanie (91.8 FM à Castres et Lavaur, 101.3 FM à Saint-Sulpice, 90.4 FM à Mazamet), sur francebleu.fr et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Occitanie.

Dans cette troisième circonscription du Tarn, sont aussi aussi ouvertement candidats pour l'heure Christelle Cabanis (PRG), Pierre Laporte (sans étiquette), Laura Ponce (Reconquête), Ophélie Balestan (parti animaliste). Liste non exhaustive soumise au dépôt des candidatures en préfecture cette semaine.