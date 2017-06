Législatives : le débat de la 3e circonscription de la Drôme

Les deux candidats qualifiés pour le second tour dans la 3e circonscription de la Drôme, Célia de Lavergne (La République en Marche) et Paul Bérard (Les Républicains) étaient en direct sur l'antenne de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi matin.

Ils 'affrontent sur la plus vaste circonscription de la Drôme (l'une des plus grandes de France), celle de Crest, Die, Nyons.

À trois jours du second tour, Célia de Lavergne, candidate de La République en Marche (REM) et Paul Bérard (LR), pour Les Républicains se sont retrouvés face à face dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche pour débattre (à réécouter ici).

Célia de Lavergne est arrivée en tête au premier tour avec 33% des voix. Paul Bérard arrive loin derrière avec 19,5% des suffrages, mais il est convaincu qu'il peut rattraper son retard, dimanche.

450 députés REM à l'Assemblée, c'est trop" - Paul Bérard (LR)

Paul Bérard, candidat Les Républicains sur la 3e circonscription de la Drôme © Radio France - Alain Carretero

Le candidat Les Républicains assure qu'il veut être "un député de proximité, un député disponible". "Emmanuel Macron aura sa majorité... c'est fait. La différence c'est que je connais cette circonscription".

Mieux vaut une députée de la majorité pour défendre notre circonscription" - Célia de Lavergne (REM)

Célia de Lavergne, candidate La République en Marche sur la 3e circonscription de la Drôme © Radio France - Alain Carretero

Célia de Lavergne de son côté promet d'être "une députée à l'écoute, qui facilite le lien avec les citoyens, et qui votera les réformes dont notre pays a besoin". "Il est important pour notre circonscription, pour pouvoir la défendre, d'avoir une députée de la majorité plutôt que de l'opposition."

Paul Bérard (LR) et Célia de Lavergne (LREM) lors de leur conclusion Copier

Désaccord sur la CSG

Paul Bérard, en tant que challenger, est passé à l'offensive, pour tenter de convaincre les électeurs. Le candidat Les Républicains a notamment attaqué son adversaire sur la CSG. Emmanuel Macron veut l'augmenter, ce qui impactera notamment les retraités. Célia de Lavergne répond que les retraités bénéficieront de mesures qui compenseront cette augmentation.

Désaccord sur la CSG entre Paul Bérard et Célia de Lavergne Copier

Transition énergétique et l'avenir du Tricastin

Autre sujet qui sépare radicalement les deux candidats en lice sur cette troisième circonscription de la Drôme : la part du nucléaire dans la production d'énergie en France. Emmanuel Macron prône une réduction du nucléaire pour que cette production ne représente plus que 50% en 2025.

Pour Paul Bérard, cela impliquera la fermeture de la centrale nucléaire du Tricastin, qui emploie 18.000 personnes dans le bassin. Il s'y oppose fermement.

Célia de Lavergne affirme que le gouvernement veut investir 15 milliards dans la transition écologique, notamment pour former aux métiers de demain.

Paul Bérard et Célia de Lavergne : leur désaccord sur la centrale du Tricastin et la transition énergétique Copier

Poignée de mains à l'issue du débat entre Paul Bérard et Célia de Lavergne © Radio France - Alain Carretero

↓ 🎥 REGARDER le débat entre Célia de Lavergne et Paul Bérard

Débat animé par Florence Gotschaux.