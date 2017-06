Législatives : le débat de la 4e circonscription de l'Isère avec Fabrice Hugelé (REM) et Marie-Noëlle Battitel (PS)

Dans la 4e circonscription de l'Isère, la plus au Sud et la plus montagneuse du département, s'affrontent la député socialiste (PS) Marie-Noëlle Battistel, en ballotage défavorable (19.32%) et son ancien suppléant Fabrice Hugelé qui a rejoint la République en Marche (33.33%).

Présentation des candidats

Fabrice Hugelé : 47 ans, maire de Seyssins depuis 2012, ex PS, suppléant pendant 5 ans de Marie-Noëlle Battistel.

Marie-Noëlle Battistel : 60 ans, députée socialiste sortante (élue en 2010) , maire de la Salle-en-Baumont depuis 1998.

Ils répondent à NIcolas Crozel de France Bleu Isère et Katia Cazot du Dauphiné Libéré

N'y a-t-il pas une sorte de trahison à se présenter contre la députée sortante quand on a été son suppléant ?

Marie-Noëlle Battistel : J'ai été affecté personnellement de cette séparation puisque nous étions partis ensemble en campagne au mois de novembre et puis Fabrice Hugelé a choisi une autre voie il y a un peu plus d'un mois . J'estime que c'est tardif, j'aurais aimé que ce soit plus en amont.

Fabrice Hugelé : Je me sens en phase avec les valeurs que j'ai toujours portées, : la compétence avant l'étiquette. J'étais parfaitement bien avec Marie-Noëlle Battistel jusque-là puisqu'elle vient elle-même de la société civile et aujourd'hui on ne s'entend plus sur le projet du PS et elle n'a pas engagé aussi cette transformation politique qui est attendue par les français.

Vous avez succédé tous les 2 à Didier Migaud (comme député et maire de Seyssins) quand il est devenu président de la Cour des Comptes, qui de vous est le vrai héritier ?

Marie-Noëlle Battistel : Je crois que le sujet n'est pas là. J'ai effectivement été sa suppléante. J'ai eu l'habitude de travailler avec lui. J'ai ensuite été élue dans une élection partielle. Se revendiquer de Didier Migaud est d'un autre monde qui est d'ailleurs dénoncé par Emmanuel Macron. Il n'est plus député depuis 7 ans, il est électeur à Paris. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai appris beaucoup de chose à ses côtés. Travailler sans clivage c'est ce que j'ai fait depuis 7 ans, j'en ai fait la démonstration. Mais aujourd'hui il faut assumer seuls les choix qu'on fait et ne pas se référer toujours aux gens qui nous ont précédés.

Fabrice Hugelé : C'est une question centrale pour moi ! J'ai le sentiment au contraire de marcher dans les pas de Didier Migaud, d'être fidèle à ses idées et à sa façon de faire de politique au-delà des clivages. Tout le monde applaudissait Didier Migaud parce qu'il était capable de parler à la fois à la droite et à la gauche, parce qu'il a été nommé à la Cour des Comptes par un Président de la République de droite. Et aujourd'hui, on voudrait me faire un procès et me coller une étiquette de Brutus, ce n'est pas sérieux. Oui, je marche dans les pas de Didier Migaud, il est très attendu sur cette 4ème circonscription et on m'en parle à tous les coins de rue !

Le loup est-il un sujet que vous souhaitez porter à l'Assemblée Nationale et de quelle manière ?

Marie-Noëlle Battistel : C'est un sujet important sur la circonscription particulièrement touchée l'été dernier. On a une détresse des agriculteurs, un vrai danger d'extinction du pastoralisme qui est un pan de l'économie important , qui est aussi important pour l'entretien de l'espace et pour le développement des filières courtes. Alors oui , il faut assurer une gestion du loup. On attend avec grande impatience la signature de Nicolas Hulot (ministre de l'Environnement) pour des "prélèvements" supplémentaires. Il faut faire du cas par cas pour protéger le pastoralisme.

Fabrice Hugelé : On parle de sécurité des populations, de coups portés sur l'outil économique qui valorise les montagnes, pastoralisme, tourisme. On va ouvrir la saison bientôt, et il y a des vrais risques avec la violence canine et des loups. Et puis sur la sécurité des gens qui habitent là, ils ont le loup devant leurs portes.. Il faut passer à une vitesse supérieure pour que le loup sente qu'il n''est pas chez lui. On est bien sensible à la bio-diversité mais pas au détriment de la sécurité des populations.

Quelles sont vos propositions pour l'égalité d'accès aux services publics et la lutte contre les déserts médicaux

Fabrice Hugelé : Il y a 5 milliards d'euros dans le programme d'Emmanuel Macron pour moderniser et conforter les services publics. Il y aussi un moratoire pour les fermetures de classes dans les petits villages. il y a aussi la multiplication par deux des maisons médicales et le ministère des cohésions territoriales qui vient d'être mis en place. Tout cela montre une grande attention à la défense des services publics.

Marie-Noëlle Battistel : On a beaucoup avancé sur les maisons de services au public, les maisons de santé, les groupements hospitaliers territoriaux qui ont permis de consolider l'hôpital de la Mure. C'est un travail qu'il faut évidemment poursuivre. J'ai juste une question, comment assurer plus de services de qualité quand onpropose des suppressions de fonctionnaires, 120 000 dans la campagne d'Emmanuel Macron ?

Pourquoi faut-il voter pour vous au deuxième tour des législatives dimanche ?

Fabrice Hugelé : Il faut donner une majorité des plus larges à Emmanuel Macron pour réformer la Constitution et les institutions. On ne peut pas se réveiller tous les matins en se disant "au travail, ça ne va pas", "les transports, ça ne va pas", "la montagne ça ne va pas" et ne pas se poser la question "comment faire changer les choses". Les français ont tranché : 10 circonscriptions en Isère, 10 candidats "En Marche" en tête. Ils veulent réformer profondément notre façon de faire de la politique. il faut permettre au Président d'engager les grandes réformes que le pays attend.

Marie-Noëlle Battistel : Aujourd'hui on sait qu'il y aura une majorité importante pour Emmanuel Macron. Entre avoir une majorité très confortable et majorité écrasante, il faut du pluralisme à l'Assemblée Nationale pour qu'il y ait échanges d'idées. On ne peut pas avoir raison sur tout, tout seul, le débat d'idées fait progresser la Loi. C'est important qu'on ait des représentants de notre pays qui est très divers par ses sensibilités politiques, par ses situations géographiques. Une députée qui a vécu 20 ans en ville et qui défend la ruralité et la montagne , c'est aussi une voix importante à l'Assemblée.

Ecoutez l'intégralité du débat entre Fabrice Hugelé (REM) et Marie-Noëlle Battistel (PS) :

Marie-Noëlle Battistel et Fabrice Hugelé répondent aux questions de Nicolas Crozel et Katia Cazot Copier

