Législatives : le débat de la première circonscription du Tarn-et-Garonne à Montauban ce mardi

Ce mardi, France Bleu Occitanie organise un débat dans l'une des deux circonscriptions du Tarn-et-Garonne, celle de Montauban, détenue par la socialiste Valérie Rabault. De 19h à 20h, la sortante débattra avec Claude Vigouroux (LR), Catherine Simonin (Renaissance) et Pierre Poma (RN).

Après Saint-Gaudens, Castres et Blagnac, France Bleu Occitanie organise son quatrième débat avant les élections législatives dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne, celle qui comprend l'est du département incluant la préfecture, Montauban, la ville la plus peuplée. Dans cette circonscription il y a aussi : Caussade, Nègrepelisse, Lafrançaise, Saint-Antonin-Noble-Val ou encore Villebrumier.

Quels sont les enjeux sur ce territoire qui regroupe près de 130.000 habitants et où 92 727 électeurs sont appelées aux urnes les 12 et 19 juin prochains ?

La députée PS Valérie Rabault place la circonscription dans l'escarcelle de la gauche en 2012, en privant la maire LR de Montauban, Brigitte Barèges, d'un troisième mandat de député. En 2017, la patronne des parlementaires socialistes, proche de Carole Delga, se défait du rival LREM qui l'avait pourtant largement distanciée (de 11 points) au premier tour. L'ingénieure de formation, conseillère départementale caussadaise, a obtenu en 2022, sans vraiment la demander, l'investiture de la NUPES, l'union de la gauche des Insoumis à EELV en passant par le PS, prime aux sortants oblige.

Pour ce débat, la députée sortante échangera avec le maire de Reyniès, candidat des Républicains Claude Vigouroux, l'ancien adjoint de Brigitte Barèges à Montauban. Seront également présents pour débattre : Pierre Poma investit par le RN (ex-UMP et maire-adjoint de Brigitte Barèges lors de son premier mandat) et Catherine Simonin candidate pour Renaissance (en 6e position aux municipales de 2020 à Montauban).

Candidats aux législatives dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne, validés en préfecture :

Ghislain Descazeaux (DVG)

Luc Francez-Charlot (Reconquête)

Pierre Poma (RN)

Valérie Rabault (PS/NUPES)

Catherine Simonin (Renaissance)

Claude Vigouroux (LR)

Richard Blanco (Lutte Ouvrière)

Dylan Perrinaud (Résistons !)

Jean-François Grilhaut des Fontaines (Solidarité & Progrès)

Chafik Benchekroun (Les Patriotes)

Laurence Lafond

Le débat a lieu ce mardi 24 mai de 19h à 20h au Garden Ice Café, allée de l'Empereur à Montauban, ouvert au public. À suivre sur 97.2 FM à Montauban, 97.3 FM à Caussade, sur francebleu.fr et en live vidéo sur la page Facebook de France Bleu Occitanie.