Législatives : le débat entre Chatelain et Colas-Roy (2e circonscription, Echirolles-Saint-Martin-d'Hères)

En vue du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin, les deux candidat.e.s finalistes sur la 2e circonscription de l'Isère (Echirolles-Saint-Martin-d'Hères) ont débattu ce mercredi sur France Bleu Isère. Le député sortant Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble) a été devancé au 1er tour par Cyrielle Chatelain (Nupes). La candidate de l'union de la gauche a remporté 33,5% des suffrages, contre 28,4% pour le député sortant.

Comment faire diminuer l'abstention ? Elle atteint 53,7% dans votre circonscription et quasiment 60% à Echirolles...

Jean-Charles Colas-Roy : Quand on voit que beaucoup de jeunes ne vont pas voter, on doit effectivement se poser des questions. Il faut peut être mieux expliquer le rôle des élus, d'un député, le vote des lois, du budget, le contrôle du gouvernement, l'exemplarité aussi est importante. Moi, je suis fier de la première loi qu'on a votée en 2017, avec la transparence des frais de mandat, le non-cumul, la suppression des emplois familiaux. Et puis je porte aussi des propositions : faire par exemple des permanences parlementaires itinérantes. Aujourd'hui, j'ai ma permanence à Échirolles, mais peut-être qu'il faut aller dans les 24 communes de la circonscription un jour par mois ou un jour par trimestre, à la rencontre des habitants. Et puis faire aussi plus d'éducation civique. Ce serait intéressant que tous les collégiens, une fois dans leur vie, puissent venir visiter l'Assemblée nationale, voir ce que c'est que le rôle du député. Et puis plus associer bien sûr les citoyens, les corps intermédiaires aux prises de décision. Voter tous les cinq ans, peut être que ce n'est pas suffisant.

Et puis il faudrait aussi un débat public plus apaisé, ne pas laisser croire qu'on peut répondre avec des solutions simples à des problèmes qui sont complexes. Moi, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire "la police tue", on est dans l'outrance et dans la caricature. Quand il dit "Donnez moi la clé du camion et je sors du nucléaire en dix ou quinze ans", ça caricature le débat public et ça le tire vers le bas, là où, au contraire, il faut mettre de la nuance et expliquer que ce sont des problèmes complexes.

Cyrielle Chatelain : Ça fait des semaines qu'on est sur le terrain, dans les marchés, à faire du porte-à-porte et les personnes qui ne vont pas voter nous disent exactement la même chose que cette dame. Ils ont vraiment cette défiance, je la comprends, je l'entends. Après, j'ai tenu les bureaux de vote lors de la présidentielle et on a vu des gens revenir alors qu'ils ne venaient plus voter. Et ça, c'est l'engagement de la Nouvelle union populaire écologique et sociale : on a un programme clair sur ses 150 propositions pour changer de politique. Si je suis à l'Assemblée nationale, je ferai ce travail de fond pour redonner confiance et pour redonner du sens à la politique.

"Oui il y a un débat sur la question de la police car récemment, une intervention s'est conclue par la mort d'une femme. Je pense que ça vaut mieux qu'une polémique" - Cyrielle Chatelain, candidate de la Nupes

Et je voudrais revenir quand même sur un propos : oui il y a un débat sur la question de la police car récemment, une intervention s'est conclue par la mort d'une femme. Je pense que ça vaut mieux qu'une polémique. Il y a une enquête en cours, mais au regard de la manière dont ça s'est déroulé, on peut se poser la question de l'usage du cadre légal dans lequel la police agit. Aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, ils portent l'uniforme de la République, je pense qu'ils en sont fiers et je pense que notre travail, c'est de faire en sorte que ceux qui incarnent la République respectent les lois, respectent le cadre d'intervention pour redonner de la confiance entre les habitants et les forces de l'ordre

Jean-Charles Colas-Roy : Notre travail, c'est de soutenir la police et les policiers, qui font un métier très difficile. Moi, vous savez, je suis allée faire des maraudes de nuit, avec les gendarmes, avec la BAC et je peux vous assurer qu'ils font un métier très difficile à notre service et dire "la police tue", c'est inadmissible.

Cyrielle Chatelain : Notre travail, c'est de soutenir tout le monde et surtout de faire appliquer la loi. La loi et le cadre légal sont garants de l'égalité de traitement et surtout de la justice.

Question de Salima, 42 ans, de la métropole grenobloise dans la consultation Ma France : "Faut-il nationaliser les autoroutes ?"

Cyrielle Chatelain : Moi, j'y suis absolument favorable. C'est dans notre programme. C'est l'exemple même d'infrastructures financées par l'Etat, mais qu'on a privatisé. Donc oui, absolument.

Jean-Charles Colas-Roy : C'est l'exemple typique d'une fausse bonne idée, puisqu'aujourd'hui les concessions autoroutières, elles vont jusqu'au milieu des années 2030 et ça coûterait plus de 10 à 15 milliards d'euros aujourd'hui de renationaliser les autoroutes. Et donc il vaut mieux réutiliser cet argent pour développer les infrastructures de transport, le train, le covoiturage, les petites lignes, plutôt que de mettre aujourd'hui des pénalités aux opérateurs qui administrent ces autoroutes. Car de toute façon, nous les récupérerons ces autoroutes en 2030 ou en 2035. Donc pour moi, c'est une fausse bonne idée.

Parlons de l'environnement et du problème de l'étalement urbain. Le projet de la Nupes prévoit de "renoncer aux infrastructures inutiles et écologiquement néfastes". Ça veut dire quoi ? Je pense par exemple aux projets Neyrpic à Saint-Martin-d'Hères ou Grand'Alpes, à Échirolles.

Cyrielle Chatelain : Quand on parle de projets inutiles, on parle par exemple des extensions de l'aéroport, on parle de centres commerciaux ou des immenses entrepôts d'Amazon. Ça, ce sont des projets inutiles, qui sont dangereux pour le climat et qui consomment de la terre. Sur le projet Neyrpic, je suis écologiste, vous le savez, on était contre. Mais aujourd'hui, le projet est en train de se faire, les pelleteuses sont là... Quant au projet Grand'Alpe, ce n'est pas un grand projet inutile. Justement, c'est pour refaire la ville, remettre par exemple de la nature, refaire des voiries, c'est un projet au service des habitants. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va faire de l'urbanisme. Il y a quand même cette rocade qui coupe ce territoire et aujourd'hui, il faut refaire du lien entre les différentes parties de ces villes de la circonscription. Il faut remettre de la qualité urbaine, remettre de la qualité de vie et puis de la fraicheur. On le voit en ce moment...

Jean-Charles Colas-Roy : Sur les extensions d'aéroport, la loi "Climat et résilience", que nous avons voté l'an dernier, les a interdit. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a pris la décision d'arrêter le projet de Notre-Dame-des-Landes ou le terminal T4 de Roissy. Donc des décisions emblématiques ont été prises. Malgré tout, il faut être vigilant, faire attention à l'étalement urbain, c'est important pour la préservation de la biodiversité. Mais il ne faut pas que ça vienne contrecarrer la réindustrialisation du pays. Et moi, c'est là où je trouve que Jean-Luc Mélenchon et les écologistes sont parfois très contradictoires : ils sont contre tout, on les retrouve opposés à tous les projets. Et c'est ce qui fait qu'en France, par exemple, on n'arrive pas à développer un projet d'énergies renouvelables. Pour développer les éoliennes marines, ça met sept ou huit ans dans certains pays, mais en France, il faut quinze ans. Et pourtant, la réindustrialisation du pays, c'est fondamental pour la transition écologique. Parce que quand on achète des produits importés qui sont produits en Asie avec un mix énergétique très carboné sur du charbon, l'empreinte carbone de la France s'en est accrue. Quand on réindustrialise le pays, c'est bon pour l'emploi local, c'est bon pour la balance commerciale et c'est bon pour la transition écologique. Notamment parce qu'on a un mix décarboné grâce au nucléaire.