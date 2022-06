Législatives : le débat entre Nosbé et Jacquier-Laforge (9e circonscription, Voiron, Saint-Marcellin)

Avant le second tour des élections législatives, France Bleu Isère organise des débats entre les finalistes. Ce vendredi 17 juin, direction la 9e circonscription de l'Isère (Voiron, Saint-Marcellin). Le débat oppose Sandrine Nosbé (Nupes) et Elodie Jacquier-Laforge (Modem-Ensemble).

En vue du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin, les deux candidat.e.s finalistes sur la 9e circonscription de l'Isère (Voiron, Saint-Marcellin) ont débattu ce vendredi 17 juin sur France Bleu Isère. Au premier tour, la candidate de l'union de gauche Sandrine Nosbé avait obtenu 30,54% des voix, devançant très légèrement la députée sortante Elodie Jacquier-Laforge avec 29,96%.

Réécoutez le débat sur France Bleu Isère Copier

Les urgences de l'hôpital de Voiron connaissent depuis plusieurs mois de grosses difficultés, faute de soignants. Comment résorber cette situation ?

Elodie Jacquier-Laforge : C'est un vrai sujet. C'est une très grande inquiétude, partagée par l'ensemble des 150 .000 personnes qui sont dans le bassin de l'hôpital de Voiron. D'ores et déjà, il y a des mesures qui ont été annoncées au niveau national, à la fois que les infirmiers et les infirmières puissent commencer à travailler avant même d'avoir totalement leur diplôme. Qu'on puisse aussi mobiliser les retraités qui se sentent en capacité de participer à cet effort. On a supprimé le numerus clausus, on va avoir des nouveaux médecins sur le territoire. On a mis en oeuvre également le doublement de paiement des heures supplémentaires. Et je crois aussi qu'il faut que tout le monde se sente concerné, c'est à dire que les médecins libéraux aussi puissent absorber une partie des urgences. Il s'agit vraiment pour cet été d'alerter tous les professionnels de santé, leur dire qu'on a besoin d'eux. On a une période extrêmement difficile qui arrive cet été.

Sandrine Nosbé : Je pense qu'il faut surtout réintégrer le personnel hospitalier qui a été suspendu durant le Covid, même non-vaccinés. Il y en a à peu près 15 000, voire un peu plus, sur tout le territoire. Ce sont des personnes qui ne sont pas malades, en sachant que la vaccination n'empêche pas d'être contaminé et de propager le virus. Donc on ne comprend pas pourquoi on a suspendu du personnel qui était en bonne santé tout en sachant que l'hôpital était déjà en tension.

Question issue de la consultation Ma France : Lucie, iséroise de 31 ans estime qu'"il faut reconnaître le vote blanc et au-delà d'un certain seuil, appeler à un nouveau scrutin". Vous y êtes favorable ?

Elodie Jacquier-Laforge : Moi, je suis prête, moi je suis prête à en débattre effectivement. En fait, quand les citoyens nous disent "moi je n'ai pas le choix" et que vous voyez qu'aux élections dans notre circonscription, il y a plus de dix ou douze candidats, le fait est qu'ils ont le choix. Mais ils ne se sentent pas représentés. Donc après, je pense qu'il y a une nécessité de retisser ce lien avec nos concitoyens, leur faire comprendre qu'ils font partie de cette société. Et la définition même du citoyen, c'est celui qui va voter. Donc, le vote c'est une matérialisation de la citoyenneté.

Sandrine Nosbé : Le programme de la Nupes prévoit la reconnaissance du vote blanc. On voit bien que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, quand ils choisissent de mettre un bulletin blanc dans l'urne, c'est pour montrer qu'aucun des projets de société ou des programmes proposés ne les intéresse. Donc je pense que c'est vraiment important de reconnaître ce vote blanc. Beaucoup nous le disent quand on fait du porte à porte. Donc on est pour reconnaître le vote blanc, on est aussi pour le droit de vote dès seize ans, pour intéresser les jeunes au monde politique. Parce que la politique, ça nous concerne au quotidien, ça impacte notre vie tous les jours.

Question des lecteurs du Dauphiné Libéré : 78 % des déplacements se font en voiture dans cette circonscription. Avec le prix de l'essence qui augmente, quelles sont les solutions de mobilité qui pourraient être mises en place, selon vous ?

Sandrine Nosbé : la question de la mobilité est très importante dans la circonscription, notamment dans les zones rurales. On sait très bien que la SNCF, qui est un service public, a été malmené depuis plusieurs années, la décision d'ouvrir le rail à la concurrence n'a pas aidé. Une décision d'Elisabeth Borne je le rappelle... Donc l'Etat s'est désengagé depuis plusieurs décennies, on a fermé des petites lignes, ce qui rend évidemment difficile le déplacement en transport collectif. On a beaucoup encouragé les Français à acheter une voiture, acheter du diesel. Et maintenant, on culpabilise les gens quand ils prennent leur voiture. Donc il faudra effectivement développer le transport collectif, rouvrir des petites lignes, mettre en place des cars, il faudra réfléchir en tout cas parce qu'il faudra revenir aux transports collectifs. Il faut qu'il y ait une impulsion qui vienne de l'Etat pour pousser à développer les transports collectifs dans nos régions.

Elodie Jacquier-Laforge : Je pratique beaucoup la ligne Lyon-Grenoble. Effectivement, on a à la fois des difficultés matérielles, des retards, on a aussi beaucoup de monde qui emprunte cette ligne. Et si on veut effectivement limiter la pollution de l'air, il faut trouver des solutions et donner des bonnes conditions de transport à nos concitoyens. Donc il y a ce qu'on appelle un contrat de plan Etat-région qui vient financer la question de la mobilité. Donc d'ores et déjà, l'Etat a mis au pot commun puisque dans le contrat précédent, c'était l'investissement pour les infrastructures et pour le nouveau contrat qui a été signé en 2020, le but est de renforcer l'intermodalité. Il faut prendre cela très en amont. Tous les cadencement sont prévus deux ans à l'avance et j'ai été moi personnellement saisi par plusieurs usagers. A chaque fois, j'ai fait remonter la situation à la SNCF, à la Région, parce que c'est extrêmement important qu'on puisse donner des solutions concrètes, pratiques à nos concitoyens.