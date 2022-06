Législatives en Béarn : revivez le débat dans la 1ère circonscription entre Jean-Yves Lalanne et Josy Poueyto

La première circonscription des Pyrénées-Atlantiques affiche le résultat le plus serré à l'issue du premier tour des élections législatives en Béarn et Bigorre. Seulement 75 voix séparent le candidat Nupes et la député sortante de la majorité. Ils ont débattu ce lundi matin sur France Bleu.

Le combat de l'entre-deux-tours des élections législatives s'annonce acharné dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques au vu des résultats presque égaux entre les deux candidats qualifiés. A l'issue du premier tour de ce dimanche 12 juin, Jean-Yves Lalanne, le maire de Billère, investi par l'alliance des gauche Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale), est en tête avec 31,78% des voix, devant la sortante Josy Poueyto, députée de la majorité présidentielle qui collecte 31,57% des suffrages. Il y a seulement 75 voix d'écart entre les deux candidats. Les deux rivaux ont débattu ce lundi matin sur France Bleu Béarn Bigorre, un débat en partenariat avec Sud-Ouest, au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives.

Josy Poueyto perd des points par rapport à 2017

Jean-Yves Lalanne et Josy Pouetyo se sont attaqués sur le bilan d'Emmanuel Macron pour l'un, sur le danger d'une alliance portée par Jean-Luc Mélenchon pour l'autre.

Il y a les diseurs et il y a les faiseurs. Les diseurs ce sont eux. Les faiseurs, c'est nous - Josy Poueyto

"Pour moi c'est une alliance d'extrême gauche et pas de gauche" a déclaré la députée sortante Josy Poueyto. "La Nupes, ça va être quelque chose de rocambolesque ! La coalition ne va pas tenir, et elle va mettre à mal le pays comme on ne l'a jamais mis à mal" a averti la candidate, en prenant l'exemple des prises de positions notamment des Insoumis et plus particulièrement de Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe. Selon elle, "ils vont isoler la France sur le plan européen. Je préfère l'Europe d'Emmanuel Macron à l'Europe de la désobéissance de Jean-Luc Mélenchon".

La députée sortante, malgré sa deuxième place et la perte de nombreux points depuis 2017, refuse de parler de "camouflet" pour qualifier son score, et dit vouloir mettre les bouchées doubles voir triples jusqu'au second tour. Elle reconnaît un retard, notamment au niveau de la ville. "Nous allons le compenser avec une campagne plus accentuée. Sur le quartier Saragosse en revanche, je n'ai pas à rougir du score, on arrive à se maintenir dans une bonne dynamique. Les abstentionnistes, on arrivera à les mobiliser". Et pour inscrire sa campagne dans l'action, de tacler son adversaire : "Il y a les diseurs et il y a les faiseurs. Les diseurs, ce sont eux. Les faiseurs, c'est nous".

Une "réserve d'abstentionnistes" pour le second tour

Jean-Yves Lalanne, de son côté, se félicite de la bonne dynamique de l'alliance des gauches incarnée par la Nupes. "Ce qui est intéressant, c'est la courbe ascendante de la gauche, la Nupes, et celle descendante de Josy Poueyto, qui a perdu des points par rapport à 2017. Et ça, ça a une signification politique, qui rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu par effraction en 2017. Mais maintenant, c'est la dynamique inverse : nous avons reconstitué l'union, et c'est cette dynamique d'union qui peut nous permettre de gagner en mordant sur les abstentionnistes. C'est là que sont les réserves de voix".

En votant Nupes, les citoyens votent pour eux - Jean-Yves Lalanne

Le candidat de la Nupes appelle les électeurs à voter pour l'alliance des gauches et mettre fin à la "politique d'austérité à perpétuité" de la majorité présidentielle. "Nous avons prouvé déjà que nous sommes des faiseurs, et pas des destructeurs comme ceux qui promeuvent des politiques néo-libérales de destruction des acquis sociaux". Il dénonce un portrait caricatural de la Nupes dressé par Josy Poueyto, notamment sur l'Europe. "Evidemment qu'on n'est pas pour en sortir, moi je suis pour une Europe sociale et fédérale, par pour une Europe qui retranscrit les politiques néolibérales de tous les états. Mais on ne veut pas le Frexit !"

"Quand il y a l'intérêt général, quand on y croit, quand on laisse tomber les effets de tribune, on arrive bien à travailler" martèle pour conclure Josy Poueyto, "je suis prête à ça et c'est ce que je m'apprête à faire". Jean-Yves Lalanne, lui interpelle les électeurs : "Pensez à vous, pensez à vos enfants, vos petits-enfants, à la planète, pensez à vos droits. En votant Nupes, les citoyens votent pour eux".