Législatives : le débat Lejeune / Monnier dans la 2ème circonscription de Haute Saône

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose ce mercredi entre 18h30 et 19h son troisième débat de l'entre-deux tours des législatives. Un face à face entre Christophe Lejeune pour la République en Marche et Maurice Monnier pour le Front National.

Christophe Lejeune 48 ans, courtier en assurance, est le maire de Bondaucourt près de Luxeuil depuis 2008. Le candidat de la République en Marche affrontera Maurice Monnier du Front National, 34 ans. Contrôleur des douanes, âgé de 34 ans, il est le secrétaire départemental du parti frontiste depuis 2015.

Ecoutez en direct

Lejeune en ballottage très favorable

Au premier tour, Christophe Lejeune a rassemblé plus de 32% des suffrages exprimés. Il est arrivé en tête à Lure, Héricourt et Luxeuil. Maurice Monnier a rassemblé 20% des voix. Il y avait 5 674 voix d'écart entre les deux finalistes. La participation au premier tour s'élevait à 52%. Dans cette circonscription, 13 000 électeurs qui avaient voté Marine le Pen à l’élection présidentielle ne se sont pas déplacés dimanche dernier. Maurice Monnier a compris que c’est dans son propre camp qu'il avait le plus de réserves de voix. Le candidat du FN et ses militants sont partout depuis lundi : marché, porte à porte, réunions publiques.

Christophe Lejeune a très peu de réserves de voix

Le candidat de la République en Marche refuse de crier victoire avant l'heure. C’est la vague Macron qui l'a porté en tête. Il tend la main à tout le monde : aux abstentionnistes, aux électeurs des candidats éliminés au premier tour. Les candidats de la France Insoumise, des Républicains n'ont donné aucune consigne de vote mais il y a encore quelques voix à aller chercher chez les écologistes notamment. Christophe Lejeune le sait, il est le mieux placé pour succéder à Jean-Michel Villaumé le député socialiste élu depuis 2007 et qui a choisi de ne pas briguer de nouveau mandat.

L’emploi, enjeu majeur d’une circonscription rurale

Dans cette circonscription, le nombre de chômeurs a été multiplié par deux en dix ans : on est passé de 2 000 à 4 000 personnes sans emploi. Nous verrons au cours du débat quelles sont les propositions des deux candidats et comment ils peuvent s’y prendre pour attirer les entreprises dans ce territoire très enclavé. Nous aborderons aussi l’attractivité de ce territoire avec des thèmes comme la santé, les commerces de proximité ou encore le tourisme.

Le débat sur France Bleu Belfort Montbéliard c’est ce jeudi de 18h30 à 19h animé par Nicolas Wilhelm de France Bleu et Didier Fohr directeur départemental de l'Est Républicain en Haute Saône.

Retrouvez ici les résultats du premier tour des élections législatives pour toute la Franche Comté.