Législatives : Le débat Rouillard - Scheuer à Lorient

Ce jeudi soir entre 18h et 19h, Gwendal Rouillard, député sortant ex-PS passé En Marche et Alexandre Scheuer de la France Insoumise seront face à face en direct et en public depuis le Paquebot à Lorient. Un débat France Bleu Breizh Izel - Tébésud - Le Télégramme.

Député sortant, fidèle parmi les fidèles de Jean-Yves Le Drian dont il fut le suppléant, Gwendal Rouillard ancien patron de la fédération du Parti Socialiste du Morbihan, devenu Marcheur avant les élections, a passé le premier tour comme une formalité. Avec presque 43.% des voix, il devance largement celui qui a créé la surprise: le jeune insoumis Alexandre Scheuer qui d'un cheveu a pris la 2ème place dimanche dernier (12,18%), effaçant les candidats de la droite désunie.

Un duel "Gauche - Gauche" inédit a donc lieu dans cette 5ème circonscription du Morbihan. Et le débat en public animé par Benjamin Bourgine s'annonce musclé à partir de 18h au Paquebot à l'Université de Bretagne Sud. Entrée gratuite des 17h30 dans la limite des places disponibles

Le débat est à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel, en Facebook Live sur les réseaux sociaux de France Bleu et du Télégramme, il sera diffusé à 20h45 sur Tébésud.