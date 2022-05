Législatives en Charente : regardez le débat de la première circonscription

Social, pouvoir d'achat, santé, sécurité : voilà pour les enjeux de cette campagne et de ce débat organisé par France Bleu La Rochelle et France 3 dans cette première circonscription de Charente. Regardez six des sept candidats déclarés confronter leurs points de vue ce mercredi.

Avant les législatives des 12 et 19 juin, France Bleu et France 3 vous proposent ce mercredi un focus sur la première circonscription de Charente, grâce à un débat. Cette circonscription correspond dans les grandes lignes à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. On l'appelle aussi "l’Angoumois". Regardez le débat organisé entre six des sept candidats déclarés.

Parmi les thèmes abordés lors du débat : la politique sociale (changement de cap gouvernemental ?), le pouvoir d’achat, la santé (cheval de bataille du député sortant) et la sécurité (lutte contre les stupéfiants). Six candidats était présents lors de ce débat diffusé à 23h40 ce mercredi sur France 3 Poitou-Charentes et coanimé par Laïd Berritane et Pierre Marsat.

Sept candidats sont en lice dans la première circonscription charentaise. A commencer par le député sortant, Thomas Mesnier, médecin urgentiste de profession et spécialiste des questions de santé à l’Assemblée Nationale. Il avait été élu en 2017 sous l’étiquette "La République en Marche". Cette année, ce sera sous la bannière de la majorité présidentielle Ensemble.

Thomas Mesnier (Majorité présidentielle Ensemble)

René Pilato (Union populaire)

Anna Martinese (Rassemblement National)

Dominique De Lorgeril (Reconquête)

Jean-François Dauré (Divers gauche)

Alice Clergeau (Les Républicains)

Olivier Nicolas (Lutte Ouvrière)*

* Il ne participe pas à ce débat

La 1ere circonscription et la présidentielle

Au second tour de l’élection présidentielle en avril dernier, Emmanuel Macron a obtenu 62,4% des voix contre 37,6% pour Marine le Pen. A Angoulême, c'est carrément 70% pour le président sortant et 30% pour la candidate d'extrême droite.

Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon s’est classé deuxième sur cette circonscription (24%) entre Macron (28,6%) et Le Pen (21,2%). A Angoulême, le candidat insoumis a frôlé les 32 % (Macron, 27,3% et Le Pen, 14,8%). Enfin, l’abstention tournait autour de 27% sur la 1ere circonscription et 24% à Angoulême.