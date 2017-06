Législatives : le débat sur la 1re circonscription, Olivier Véran (REM) face à Jean-Damien Mermillod-Blondin (LR-UDI)

France Bleu Isère et le Dauphiné Libéré vous proposent plusieurs avant le 2ème tour des législatives. Gros plan, sur la première circonscription, où s'affrontent Olivier Véran (REM), arrivé largement en tête et Jean-Damien Mermillod-Blondin (LR-UDI). Un territoire qui va de Grenoble à Bernin.

Présentation des candidats :

-Olivier Véran (REM) : 37 ans, neurologue au CHU de Grenoble, conseiller régional, il a été le suppléant de Geneviève Fioraso, député PS sortante. Il l'a remplacée à l'Assemblée, durant près de trois ans, quand elle a été nommée ministre de François Hollande. Il a recueilli 47,21% des suffrages au premier tour.

-Jean-Damien Mermillod-Bondin (LR-UDI) : 44ans, avocat, il est maire de Corenc depuis 2013, président du groupe d'opposition à la Métro, il se présente pour la première fois à la députation. Il a fait 17,65% des suffrages au premier tour.

Raz-de-marée En Marche dans la première circonscription :

-Olivier Véran (REM) : "Oui, j'ai été porté par la vague Macron. Dans les 10 circonscriptions de l'Isère, les 10 candidats arrivés en tête sont REM. Personnellement, j'ai été très émue au soir du premier tour d'avoir fait ce score de plus de 47 % ! Mais je reste mobilisé".

-Jean-Damien Mermillod-Blondin (LR-UDI) : "J'ai conscience que j'ai un gros retard à combler, mais je fais appel aux électeurs. Des "Marcheurs", il y en aura suffisamment. Moi, je serai libre de mes choix. N'oublions pas que l'abstention du premier tour est record, plus d'un électeur sur 2 n'est pas allé voter, y compris dans ma circonscription."

Le cumul des mandats :

-Olivier Véran (REM) : "Si je suis élu, je serai député à 100%. Je me mettrai en disponibilité de l’hôpital de Grenoble où je suis neurologue, tout en gardant une matinée de consultation, en tant que vacataire, pour continuer à suivre mes patients. Quant à mon mandat de conseiller régional, je verrai après le 2ème tour avec mes collègues du groupe à la Région."

-Jean-Damien Mermillod-Blondin (LR-UDI) : "Je demande à Olivier Véran de dire tout de suite s'il lâche ou non son mandat de conseiller régional, car, même si c'est légal, les gens en ont marre que les élus touchent deux indemnités. Moi, je démissionnerai de mon mandat de maire de Corenc, mais je resterai conseiller municipal."

Quel député serez-vous, si vous êtes élu ?

-Olivier Véran (REM) : "Si je suis élu, je ne serai pas un "député-godillot". Je l'ai prouvé quand j'ai été député durant trois ans, pour remplacer Geneviève Fioraso, devenue ministre. Je me battrai pour l'emploi, la sécurité. L'incendie criminel du collège de la Villeneuve, dimanche dernier, c'est intolérable. je demande aux électeurs d'aller voter dimanche et de me donner leur confiance."

-Jean-Damien Mermillod-Blondin (LR-UDI) : "Si je suis élu, je voterai la confiance au président de la République, pour montrer que je suis constructif. Mais ensuite, je ne serai pas une machine à voter, comme les parlementaires d'En Marche. Je saurai m'opposer et dire non, s'il le faut."

Pour écouter le débat sur la première circonscription, c'est là !

Ecouter ou revivez le débat de l'entre-deux-tours sur la 1re Circonscription de l'Isère, entre Olivier Véran(REM) et Jean-Damien Mermillod-Blondin (LR-UDI) Copier

