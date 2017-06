Législatives - 2nd tour : le débat Urvoas - Le Meur à Quimper

Ce mercredi soir entre 18h et 19h, Jean Jacques Urvoas, député PS sortant et Annaïg Le Meur la candidate d'En Marche seront face à face en direct et en public depuis le Pavillon au parc des expositions de Penvillers à Quimper. Un débat France Bleu Breizh Izel - Tébéo - Le Télégramme.

La 1re circonscription du Finistère (Quimper - Briec - Fouesnant) n'a pas échappé au raz de marée En Marche lors du premier tour de ces législatives. Jean-Jacques Urvoas, député sortant, ex- ministre de la justice, que l'on croyait solidement accroché à son siège, a plus que vacillé en totalisant seulement 19.8% des suffrages exprimés. Il est largement derrière une candidate novice de la "société civile" : Annaïg Le Meur portée par la vague macroniste, qui réalise le double du score du sortant (38.2%). La candidate de la droite et du centre Claire Levry-Gérard (11,9%) est éliminée dès le premier tour.

Un duel inédit

Le duel est donc inédit dans cette circonscription habituée depuis 1981 à l'alternance gauche-droite classique, et la tache s'annonce compliquée pour le sortant disposant, sur le papier, de peu de reports possibles de voix.

Les deux candidats s'affronteront en public depuis la salle du Pavillon au Parc des Expositions de Quimper-Penvillers. Ils répondront aussi aux questions des journalistes de France Bleu Breizh Izel, de Tébéo et du Télégramme.