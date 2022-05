Législatives : Le député LR sortant Philippe Gosselin brigue un quatrième mandat

"Voilà, le suspense est levé : on repart pour un nouveau bail ! Nous sommes clairs, nets et décidés". Devant deux affiches, le député sortant Les Républicains de la Manche Philippe Gosselin a officialisé sa candidature pour les législatives des 12 et 19 juin prochains dans la première circonscription du département (Saint-Lô, Carentan, Villedieu). Député depuis 2007, il brigue un quatrième mandat. Sa suppléante est la conseillère départementale et maire de Saint-Cyr-Bocage Christèle Castelein. L'ancien maire de Rémilly-sur-Lozon s'engage sous la bannière de la Normandie conquérante, réunissant les candidats de la droite et du centre dans la région.

Pour un "nouveau bail"

"J'agis pour vous" : c'est le slogan de campagne du candidat. Action et proximité, voilà les deux mots qu'il martèle. Philippe Gosselin met en avant son bilan durant les cinq dernières années, notamment lors de la crise sanitaire : textes sur l'Etat d'urgence, prime covid pour les soignants, fonds de solidarité, etc. "Classé comme l’un des 12 députés les plus actifs de France", le conseiller départemental se veut le tenant d'une opposition "constructive" à Emmanuel Macron : lors de la dernière législature, "j'ai voté 50% des textes" proposés. Il a également été signataires de plusieurs communiqués communs "dans l'intérêt collectif" avec ses collègues manchois Bertrand Sorre, Sonia Krimi et Stéphane Travert. Sa ligne ? "Apporter une voix complémentaire".

Il y a toujours des interrogations. On se dit : est-ce que je vais encore être utile ? Quel va être le contexte politique ? J'ai eu aussi des difficultés familiales qui font qu'on peut se remettre en cause. Mais à 55 ans, je n'ai rien perdu de mon énergie. Avec Christèle, nous ne sommes ni usés, ni démotivés - Philippe Gosselin, député sortant de la Manche

Force de proposition et contre-pouvoir

Mais, Philippe Gosselin reste "fidèle à sa famille politique" de la droite parlementaire et humaniste. "Il faut savoir où on crèche : nous ne sommes pas des mercenaires", résume l'élu. Le seul député LR du département conscient des difficultés de son parti. "Il faudra reconstruire, et les résultats du 19 juin au soir vont apporter un éclairage", note l'élu.

Il faudra être extrêmement prudent : je ne suis pas réélu ! J'en ai bien le sentiment. C'est un travail, un bilan, des propositions, une campagne. Bref, un contrat de confiance qu'il faut renouveler avec nos concitoyens. La question, c'est de savoir : à quoi ça sert d'avoir un député de plus pour la majorité, alors que vous avez un député sortant respecté ici et à Paris ? - Philippe Gosselin, député sortant de la Manche

Après une élection serrée en 2017, où le député a senti "le vent du boulet" de la vague Macron, Philippe Gosselin s'attend à une campagne intense, très courte (une trentaine de jours). Une quinzaine de réunions publiques est prévue, dont les premières à Montebourg et Saint-Jean-de-Daye le 19 mai.

