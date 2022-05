"Le Lot, une terre qui vote Pradié", le député sortant Aurélien Pradié en campagne pour les législatives

Dans la 1e circonscription du Lot, celle de Cahors, Gourdon et Preyssac, dix candidats se présentent aux élections législatives des 12 et 19 juin. Le député sortant Aurélien Pradié, Lotois "ancré dans le territoire", séduit en campagne. Exemple à Montcuq où il a rencontré habitants et commerçants.

Dans une terre de gauche, le candidat Lotois des Républicains n'a pas froid aux yeux. Il compte bien être réélu et en campagne, c'est surtout sa personnalité qui parle pour lui. Aurélien Pradié (LR) s'affirme et sillonne la 1e circonscription du Lot, l'ouest du département, pour rencontrer les habitants avec sa 4L notamment.

"Pas besoin de tract, je suis un tract ambulant"

A Montcuq, la balade s'est faite à pied, avec le maire Alain Lalabarde (sans étiquette), fidèle soutien du député lotois Une rencontre auprès des habitants qu'il salue et à qui il serre systématiquement la main. On le reconnait souvent, "ah mais oui je l'ai déjà vu sur des affiches", il se présente tout de même à chaque fois ou alors on lui tend la main de manière perplexe, du genre qui est cette personne ? "En 2017, on me prenait pour un vendeur de fenêtres, c'est fini ça. Dans nos campagnes, les gens connaissent leur député, mieux que ce que l'on croît. Ici, on reconnait même mes combats à l'Assemblée" se défend Aurélien Pradié.

Félicité pour son combat contre les violences conjugales

Pour preuve, dans un bar de Montcuq, la gérante, Christine, le reconnaît et l'accueille grand sourire en lui servant un café "bravo pour votre combat contre les violences conjugales", il la remercie. En effet, une première série de mesures contre les violences au sein de la famille avait déjà été adoptée fin 2019, dans la proposition de loi du député Les Républicains Aurélien Pradié, dont la généralisation du bracelet anti-rapprochement contre les conjoints et ex violents.

Campagne sans tractage

L'ancien maire de Labastide-Murat fait le tour de tous les commerçants de Montcuq, le loueur de vélos, le boulanger, le pizzaiolo, l'agent immobilier et avec les riverains ou les commerçants, il ne distribue aucun tract "c'est moi le tract ambulant, je n'ai pas besoin de papier, les habitants savent ce qui a été fait en réalité. Le papier c'est pour les boites aux lettres" explique Aurélien Pradié.

"On fait confiance aux gens qu'on connaît ici"

Dans un café, le député croise des sympathisants "j'ai voté en 2017 pour lui et je referai pareil" confie un habitant. A côté, un autre surenchérit "c'est un gars de chez nous, on fait confiance aux gens qu'on connaît. C'est le côté humain qui prime, je ne regarde pas l'étiquette politique". Mais Aurélien Pradié n'a pas que des soutiens, Delphine elle, guette le député de loin, avec mépris, "je m'en fous de lui, s'il était de gauche, il aiderait plus la population".

Aurélien Pradié des Républicains certes, mais pas le député d'un clan se défend-t-il, "Ici je suis le député de tous les lotois. C'est parfois compliqué, car cela vous force à aller au-delà de vos réflexes partisans. Les étiquettes sur les bocaux, c'est bien, mais ce n'est pas majeur. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la politique sincère."

Le Lot : une terre de gauche ?

"C'est beaucoup plus facile pour moi de faire campagne dans une terre que je connais", avance le député sortant. "Je suis enfant du Lot, c'est plus facile que les candidats de gauche, de la NUPES, ou d'ailleurs, qui sont parachutés dans les communes du département. Je ne sais pas si le Lot est une terre de gauche, en tout cas c'est une terre qui vote Pradié".

En 2017, Aurélien Pradié avait été élu député de la 1e circonscription du Lot, avec 800 voix de plus que le candidat de la majorité présidentielle. Cette année, le parti Renaissance n'a investi personne dans cette circonscription. Face à Aurélien Pradié, parmi ses principaux adversaires, le RN de Cendrine Couturier, la candidate investie par la NUPES, l'insoumise Elsa Bougeard et puis Rémi Branco (PS), protégé de Carole Delga, présidente la région Occitanie.