Législatives dans les Côtes-d'Armor : le gouvernement doit sortir "de sa léthargie", estime Marc Le Fur (LR)

"Nous sommes la seule organisation politique qui est entre Macron et les extrêmes. La logique du parti unique entouré de deux partis extrémistes, ce n'est pas bon", réagit ce lundi matin le député LR réélu Marc Le Fur. Le député de la troisième circonscription des Côtes-d'Armor, et par ailleurs vice-président de l'Assemblée Nationale lors de la précédente mandature, était l'invité de France Bleu Armorique, au lendemain des résultats des élections législatives, remportées haut la main.

65% des suffrages, vous conservez facilement votre siège de député. Ça devient la routine où il y a encore de la joie ou encore de l'émotion à être réélu ?

Beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. Je n'ai jamais réalisé un aussi bon score. A chaque élection je progresse mais là je progresse de 10 points, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et tous ceux qui m'ont soutenu pour certains depuis longtemps. C'est une grande satisfaction que nous avons partagée hier soir.

Qu'est ce qui explique, selon vous, cette emprise que vous avez sur le territoire ?

Je crois que l'on a su créer un lien de confiance entre nous, du respect mutuel. Je crois que les gens apprécient le travail, la disponibilité, la présence. Pour moi, la démocratie, c'est la proximité. Cette forme de démocratie nous la pratiquons dans cette circonscription depuis longtemps et les gens apprécient : peu importe les étiquettes, ils ont le sentiment d'avoir affaire à une personne avec laquelle ils peuvent échanger. C'est, me semble t'il, le plus important.

Certes en Bretagne, vous conservez vos deux sièges avec celui de Jean-Luc Bourgeaux à Saint-Malo, mais ailleurs, votre parti Les Républicains perd la moitié de sièges. Comment analysez-vous ce recul à l'Assemblée nationale ?

Bravo à Jean-Luc qui fait un très bon score, ce n'était pas du tout évident. On considérait qu'on allait avoir entre 30 et 40 députés, on en a entre 65 et 70 selon les modes de calcul, donc c'est plutôt une bonne chose, une satisfaction. Maintenant, il va falloir défendre les intérêts du peuple de France. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont confrontés à la baisse du pouvoir d'achat, qui n'en peuvent plus et il faut que nous portions cette voix. Il faut qu'il y ait quelque chose entre Macron et les extrêmes, et nous sommes les seuls à exister.

Comment votre parti, comment vous, Marc Le Fur, allez-vous clairement vous positionner ? Parce que dès hier soir Les Républicains étaient très divisés entre rester dans l'opposition ou travailler avec le président, voire participer au gouvernement s'il le demande.

J'ai toujours dit que je voterai les lois que j'estime bonnes et m'opposerai à celles que j'estime mauvaises. Là, nous sommes dans une période très particulière où la majorité va devoir écouter, cela va les changer d'ailleurs, va devoir respecter les autres, va devoir dialoguer. Il faut également qu'ils sortent du "en même temps", c'est insupportable et cela a été très clairement pénalisé par les électeurs. Il faut qu'un cap soit fixé après les échanges avec l'ensemble de l'Assemblée, et je crois que la vie parlementaire va reprendre son intérêt et sa légitimité. On sort d'une majorité godillot, d'une majorité Playmobil, maintenant, on doit aller vers une Assemblée qui débat, qui discute, qui aboutit à des compromis. Finalement, c'est, je crois, ce que les Français le souhaitent.

Et vous, à titre personnel, où vous situez-vous ?

On va voir ce qu'il va se passer. En tout état de cause, nous n'avons pas l'intention d'être aux ordres de quiconque. Mais on discutera, on échangera et on essaiera dans toute la mesure du possible de faire prévaloir notre point de vue.

Sachant qu'il y a aussi cette tentation pour certains chez Les Républicains, de rejoindre, ou en tout cas de frayer avec le Rassemblement National qui a aujourd'hui plus de députés que vous ?

On nous dit cela à chaque fois, mais nous sommes la seule organisation politique qui est entre Macron et les extrêmes. La logique du parti unique entouré de deux partis extrémistes, ce n'est pas bon. Nous considérons que nous avons une perspective, que nous allons maintenant préparer aussi la suite à la suite pour les mois à venir et qu'en tout état de cause, il faut que le gouvernement sorte de sa léthargie. Il ne s'est rien passé pendant sept semaines, alors que sous nos yeux, on voyait le pouvoir d'achat s'effondrer, que l'on voyait les crises internationales, que l'on voyait l'inflation. Il est temps de se mettre au travail, c'est pour cela que je rejoins Paris le plus vite possible pour nous mettre au travail. l'Assemblée doit travailler et gouvernement sortir de sa léthargie.