Législatives : le Front National investit 5 candidats dans le Loiret

Le Front National a présenté ce mercredi ses candidats dans cinq circonscriptions du Loiret. La sixième est toujours en cours de validation par la Commission nationale des investitures.

Sans surprise, le Front National a investi pour les prochaines élections législatives plusieurs de ses cadres locaux. Sur les 5 candidats officiels, on retrouve ainsi 4 conseillers régionaux. Jeanne Beaulier, 38 ans, est la seule à avoir fait campagne en 2012, déjà sur la 5ème circonscription. Les autres candidats aux législatives de l'époque sont en fait pour la plupart sortis des radars du FN.

Sur les autres circonscriptions, on retrouve Charles De Gevigney, 56 ans, conseiller régional et secrétaire départemental du FN. Il est candidat sur la 3ème "parce qu'elle est rurale", explique-t-il. Sur la 2ème et la 4ème, ce sont deux autres conseillers régionaux. Respectivement Nadine Boisgerault, 52 ans, infirmière de nuit, et Ludovic Marchetti, 30 ans, chef-pâtissier et conseiller municipal d'Amilly. Le seul nouveau visage, c'est celui de Colette Poltarasky, 56 ans, sur la 1ère circonscription. Cette gestionnaire qualité dans une entreprise de cosmétique n'est militante que depuis l'an dernier.

Nadine Boisgerault, Charles de Gevigney, Ludovic Marchetti © Radio France - Montage Etienne Escuer

Reste la 6ème circonscription. Il n'y pas encore de nom pour le moment, mais cela pourrait bien être une femme. Ce qui ferait 4 sur 6 ! Tous ces candidats ne vont pas encore faire campagne, selon un document interne dévoilé par le journal le Monde et le journal Libé cette semaine. Ils doivent se consacrer uniquement à la présidentielle, ce que confirme Charles De Gevigney.