Législatives : vers le grand chelem pour la République en marche en Loire-Atlantique et en Vendée ?

Le mouvement fondé par Emmanuel Macron est en passe de rafler les 15 circonscriptions de Loire-Atlantique et de Vendée à l'issue d'un second tour des législatives marquée par une abstention record.

Le second tour des élections législatives marque la victoire très nette de La République en marche en Loire-Atlantique et en Vendée et l'échec du Parti socialiste et du parti Les Républicains.

En Loire-Atlantique, le Parti socialiste détenait neuf des dix circonscriptions, il n'en a plus aucune. En Vendée, Les Républicains disposaient de trois circonscriptions sur cinq, ils n'en ont plus aucune.

Les résultats en Loire-Atlantique

1ère circonscription (Nantes, Orvault, Sautron) : pas de résultat définitif mais François De Rugy est en passe d'être réélu. Le député (ex-EELV) a d'ores et déjà indiqué qu'il était candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Il obtient 66% des voix à Orvault et 59% à Sautron.

2ème circonscription (Nantes-centre) : Valérie Oppelt, la référente d'En Marche en Loire-Atlantique est élue députée. Elle l'emporte face à Carole Malard de la France insoumise.

3ème circonscription (Nantes, Couëron, Saint Herblain) : pas de résultat définitif

4ème circonscription (Nantes, Rezé, Saint-Sébastien, Bouaye) : Aude Amadou (LREM) est élue avec 56,93% des suffrages face à Vincent Egron de la France Insoumise (43,07%).

5ème circonscription (Nantes, Carquefou, la Chapelle-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre) : Sarah El Haïry (présidente du Modem 44) est élue députée avec 61,02% des voix face au député socialiste sortant Michel Ménard (38,98%).

6ème circonscription (Ancenis,Châteaubriant) : victoire du député socialiste sortant investi par En marche Yves Daniel, élu avec 62% des voix face à Alain Hunault, le maire LR de Châteaubriant

7ème circonscription (La Baule,Guérande,Pontchâteau) : il l'a annoncé lui-même sur l'antenne de France Bleu Loire Océan, Franck Louvrier (LR) est battu par Sandrine Josso (LREM), conseillère municipale de Herbignac qui l'emporterait avec environ 60% des voix. C'était la seule circonscription que le parti Les Républicains détenait en Loire-Atlantique

8ème circonscription (Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, Savenay) : pas de résultat définitif

9ème circonscription (Pays de Retz) : victoire de Yannick Haury (LREM), maire de Saint-Brévin est élu avec 65 % contre Claire Hugues, candidate LR

10ème circonscription (Vertou, Clisson, vignoble) : la députée socialiste sortante investie par En Marche Sophie Errante est réélue avec 63,9% des voix face à Jérôme Guyo, adjoint au maire LR de Vertou.

Les résultats en Vendée

1ère circonscription (La Roche-sur-Yon nord, Challans) : Philippe Latombe (LREM) décroche son premier mandat de député face au sortant Alain Leboeuf (LR) avec 54,69% des suffrages contre 45.31%.

2ème circonscription (La Roche-sur-Yon sud, Talmont) : victoire de Patricia Gallerneau (Modem) face à Béatrice Bellamy (LR) avec 59,58%

3ème circonscription (Les Sables d'Olonne, littoral) : Stéphane Buchou (représentant départemental de LREM et élu municipal à Notre-Dame-de-Monts) gagne son duel contre Florence Pineau (LR), il est élu avec 60,16% contre 39,84% pour la candidate LR. Au premier tour, Florence Pineau avait obtenu 15% des voix, elle a rattrapé son retard mais cela n'a pas suffi.

4ème circonscription (Les Herbiers-Montaigu) : Martine Leguille-Balloy, avocate, est élue avec 62,5 % des voix face au conseiller départemental UDI Wilfrid Montassier qui obtient 37,5%. Elle succède à Véronique Besse (Mouvement pour la France) qui ne se représentait pas.

5ème circonscription (Fontenay-le-Comte, Luçon) : Pierre Henriet est élu avec près de 53,36% des voix face à Hugues Fourage, le député socialiste sortant qui obtient 46,64%. Il a