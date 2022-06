Législatives : le logement et la santé piliers de la campagne de la 8e circonscription du Finistère

La 8e circonscription du Finistère, condensé de Bretagne à la fois dynamique et touristique, est aussi traversée par des fractures territoriales et sociales. L'issue du scrutin est incertaine dans ce territoire plus "ouvrier" que la moyenne et traditionnellement à gauche.

La 8ème du Finistère qui regroupe Concarneau, Quimperlé, Rosporden, Bannalec ou Scaër est celle qui a le moins voté pour Emmanuel Macron dans le Finistère et le plus pour Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle (62,9% pour le président sortant, 37,1% pour la candidate battue).

Un concentré de Bretagne : dynamisme et fractures

Traditionnellement à gauche depuis des décennies (c'était l'une des seules à ne pas avoir basculé à droite en 1993), elle est passée dans l’escarcelle de la majorité en 2017 avec le Modem Erwan Balanant. Mais cette fois-ci, la gauche avance unie et espère bien faire son grand retour. Le territoire est un concentré de Bretagne : dynamique, touristique et traversé par des fractures territoriales et sociales. L’agroalimentaire y occupe également une place prépondérante.

Cette circonscription compte près un tiers d'ouvriers, selon les derniers chiffres de l'INSEE, c'est 9 points de plus qu'au niveau national. Ici, la voiture représente 90% des trajets quotidiens (20 points de plus que la moyenne).

Le logement et la santé : deux problématiques majeures

Il y a la côte, touristique et plutôt aisée et l'intérieur des terres qui a un sentiment de déclassement. L'histoire de Didier est emblématique. Cuisinier à l'hôpital de Concarneau, il habitait dans la ville il y a encore quelques années. Il a dû quitter son logement pour Riec-sur-Bélon puis Scaër, "car c'était trop cher". A Scaër, il n'y a que deux médecins et il doit aller jusqu'à Moëlan-sur-Mer pour faire soigner sa dent : "On subit, on subit, on ferme notre gueule" lâche-t-il, dépité, déprimé. Il a voté Marine Le Pen à la présidentielle (elle est arrivée en tête au premier tour dans la ville) "pour lui donner une chance". Le candidat de la majorité aura du mal à le convaincre. Avec l'augmentation de l'essence, les trajets Scaër-Concarneau deviennent de plus en plus chers et à 58 ans, il ne veut pas entendre parler de la retraite à 65 ans : "je ne tiendrai pas".

On subit, on subit

Autre témoignage édifiant, avec Chantal, 61 ans. Devant l'hôpital de Concarneau, l'aide-à-domicile accompagne une patiente. Assise sur un banc ensoleillée, la sexagénaire sourit mais se renferme dès qu'on évoque les législatives, et notamment la problématique du logement : "C'est devenu une catastrophe. Les loyers sont très chers et c'est vous devez partir en juin pour y retourner en septembre. Beaucoup de gens doivent aller au camping l'été". Sa fille cherche une location. Avec deux emplois, dans un hôtel et un camping, elle aurait les moyens "et pourtant elle ne trouve pas". Elle aussi comprend que le vote protestataire ait augmenté dans la circonscription. Pour la première fois, Marine Le Pen a dépassé la barre des 20% dans l'ensemble du territoire au 1er tour de la présidentielle.

Claire Paingault, la candidate du Parti Breton dénonce l'impossibilité pour les familles et les jeunes d'acheter sur la côte © Radio France - Thomas Biet

Le logement, c’est la problématique qui obsède Claire Paingault, la candidate du Parti Breton. Elle nous a donné rendez-vous au Cabellou devant le site de l'ancienne colonie de vacances. On est en train d'y construire des logements F2 à 240 000€ pièce : "Aucun jeune du coin qui travaille à la marée ou dans l'agroalimentaire ne peut se payer ça". Elle plaide pour limiter les résidences secondaires, hors succession, et le poids d'Airbnb.

Trois blocs pour un siège

Dans la 8ème circonscription du Finistère, trois bords politiques se dégagent et s'affrontent : le Rassemblement national, la majorité sortante et le bloc de gauche.

Christian Perez, 71 ans, candidat du Rassemblement national à côté de l'église de Scaër. Aux municipales à Concarneau, il avait recueilli un peu plus de 6% des voix © Radio France - Thomas Biet

Si une victoire du parti de Marine Le Pen dans la circonscription serait une énorme surprise, le candidat RN Chistrian Perez compte sur le vote des petites communes rurales. Marine Le Pen est arrivée en tête dans quatre d'entre elles, dont Scaër, au premier tour de la présidentielle : "Ce sont des villes qui étaient des villes rouges à l'origine. Les anciens électeurs communistes sont passés au Rassemblement national car ils voient leur tissu disparaître. La problématique des transports, du logement, de la santé avec l'hôpital de Concarneau qui est en train de mourir". Nous le rencontrons au pied de l'église de Scaër, il tient à préciser : "Il n'y a plus qu'une messe toutes les huit semaines ici". Symbolique selon lui. Il n'en oublie pas d'attaquer ses principaux concurrents, Erwan Balanant, député sortant "qui s'est occupé du harcèlement scolaire et de l'égalité hommes-femmes mais pas des pêcheurs et des agriculteurs" et la gauche qui promet le SMIC à 1 500€, "autant tirer directement une balle dans la tête aux chefs d'entreprise".

Il y a 5 ans, on parlait du chômage, maintenant on parle du problème de recrutement

Erwan Balanant sur le marché de Pont-Aven avec ses soutiens. Le député sortant peut compter sur le fort vote macroniste dans les grandes villes de la circonscription mais il fera face à une gauche unie © Radio France - Thomas Biet

Autre ambiance sur le touristique marché de Pont-Aven. Erwan Balanant, le candidat Ensemble de la majorité présidentielle et ses soutiens s'y sont installés pour tracter et discuter avec les électeurs. Beaucoup ne sont pas du coin. Des touristes en goguette. Une discussion s'engage avec Laurence. Jambe cassée par une biche qui a traversé devant son vélo, elle tient à préciser : "Je n'ai rien payé à l'hôpital, je ne paierai rien pour le kiné, idem pour la pharmacie, les gens ne se rendent pas compte de la chance que l'on a". On décèle une fibre plutôt macroniste même si elle "regrette qu'on ne paie pas davantage les soignants". Erwan Balanant, lui, met en avant les "enveloppes promises pour les hôpitaux de Quimperlé et Concarneau", des dossiers qu'il veut imposer au niveau national.

Le député sortant pourra s'appuyer sur les très bons scores d'Emmanuel Macron au 1er tour de la présidentielle dans les grandes villes de la circonscription : plus de 34% à Concarneau, plus de 28% à Quimperlé et Rosporden. Il y voit les fruits des graines plantées ces cinq dernières années : "Il y a cinq ans sur les marchés, les gens parlaient du chômage. Ce n'est plus un sujet aujourd'hui. Au contraire, on rencontre des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à embaucher. Les Français ont bien vu pendant la crise sanitaire que la politique qui a été menée n'était pas une politique de droite mais une politique keynésienne de relance de l'économie". Pour lui, la retraite à 64 ou 65 ans n'est pas un marqueur de droite, mais un marqueur "de bon sens". Et il en profite pour tacler le candidat de la NUPES : "Les gens qui commencent à travailler à 25 ans, avec 40 annuités, ça fait 65 ans, il ne faut pas raconter de carabistouilles". Hommage à la poudre de perlimpinpin ?

La gauche veut sa revanche

La donne a changé. Il y a cinq ans, il y avait 14 candidats dans la circonscription, ils ne sont plus que 9 aujourd'hui.

Youenn Le Flao espère un vote massif de la gauche sur sa candidature. Le postier n'aura pas de dissident à gauche face à lui. © Radio France - Thomas Biet

La NUPES a gagné le pari d'imposer une candidature unique autour d'un candidat Insoumis : Youenn Le Flao. Il est postier, syndicaliste, a milité à Attac et même si certains auraient préféré un socialiste, il a évité une dissidence : "C'est un accord historique au niveau national, la déclinaison locale doit se faire dans l'union, c'est évident. On n'est pas là pour diviser mais pour apporter un bien-être aux gens". Il vend évidemment la promesse d'un changement radicale de politique : la hausse du SMIC, la taxation des ultra-riches, le blocage des prix de première nécessité. Cet ami de François Ruffin attaque le bilan d'Emmanuel Macron sur le chômage, "on a fait disparaître des gens des statistiques" et la santé, "les gens quittent les hôpitaux parce qu'ils n'en peuvent plus, il ne faut pas tomber malade cet été, ça va être très compliqué". Il se félicite des soutiens de François Ruffin, Gérard Filoche ou du Concarnois Kofi Yamgnane.

La droite en figuration ?

Et puis, il ne faudrait pas oublier la droite, même si elle part de très loin. La candidate LR s'appelle Claire Gourlaouen. Cette Concarnoise d'un trentaine d'année, professeur d'histoire-géo dans un lycée professionnel, est revenue vivre dans la région à l'automne dernier après un long passage à Paris. Elle est lucide sur ses chances : "C'est un territoire très ancré à gauche mais je n'avais pas envie de me présenter ailleurs et ça me permet de m'exprimer sur les sujets qui me sont chers". Elle veut faire entendre sa voix sur la valeur travail, "ces travailleurs pauvres qui n'arrivent plus à vivre" ou l'éducation, pointant "une école qui n'est plus capable d'assurer la promotion sociale".

Claire Gourlaouen, candidate LR, sait qu'elle n'a pas beaucoup de chances de figurer au second tour mais la professeure d'histoire-géo veut parler de la valeur travail et de l'école © Radio France - Thomas Biet

Elle devra aussi composer avec la candidate Debout la France, Manon Cuciniello. Le Rassemblement national devra, lui, éviter la dispersion des voix avec le candidat Reconquête Pierre Couëdello.

Les deux derniers candidats qui se présentent dans cette circonscription sont Laurent Dran pour le Parti Animaliste et Anne Morel pour Lutte Ouvrière.