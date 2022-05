Législatives : le maire de Tarnos candidat de l'Union Populaire dans la 2eme circonscription des Landes

L'accord entre le PCF et la France Insoumise pour les législatives va se concrétiser dans les Landes. La deuxième circonscription des Landes, celle de Dax, de la Côte Sud et du Seignanx, fait partie des circonscriptions que la France Insoumise a décidé de céder au parti communiste en échange de l'accord électoral.

Cette deuxième circonscription des Landes a été négociée par le Parti Communiste comme étant une circonscription "gagnable". Selon André Chassaigne, président du groupe des députés communistes cité par l'Agence France Presse, le PCF a obtenu à l'issue des négociations avec la France Insoumise 50 circonscriptions dont les 11 des sortants et cinq gagnables "en conquête".

Il n'y aura donc qu'un seul candidat rassemblant les insoumis, les communistes et les écologistes dans la deuxième circonscription des Landes (en attendant l'accord du PS s'il se concrétise) contrairement à 2017. Et ce candidat sera Jean-Marc Lespade, le maire communiste de Tarnos : "C'est bien possible à l'heure où je vous parle", nous répond Jean-Marc Lespade. C'est un peu timide mais en politique, un "c'est bien possible" vaut bien un "oui".

Jean-Marc Lespade, le maire communiste de Tarnos, se félicite de cet accord électoral entre les communistes et la France Insoumise. Copier

Contactée par téléphone, Caroline Dacharry, qui était la candidate LFI en 2017 et qui s'était qualifiée pour le second tour, a été très surprise d'apprendre que le maire de Tarnos avait été choisi. Selon l'Insoumise, "il n'a jamais soutenu" la France Insoumise.