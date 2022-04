Présidentielle : le maire LR de Lavaur Bernard Carayon votera blanc au second tour

Le maire LR de Lavaur (Tarn) Bernard Carayon en appelle à son parti et aux candidats aux législatives. L'ancien député craint le risque de soutien à de futurs élus qui pourraient trahir les Républicains au profit du camp d'Emmanuel Macron. Il votera blanc au second tour de la présidentielle.

Dans un tribune écrite ce jeudi pour Atlantico et intitulée "Législatives 2022 : pour des candidats LR sans ambiguïté", Bernard Carayon s'attaque au bilan d'Emmanuel Macron dont il ne doute pas de la réélection le 24 avril prochain : il lui promet d'ailleurs une "caisse d'un excellent Gaillac" si il est battu. Le Tarnais fustige d'avance ses camarades des Républicains, appelés à remplir l'hémicycle en juin prochain, qui seraient tentés par un rapprochement idéologique avec le camp du président sortant.

Un engagement sur l'honneur à ne pas s'allier avec LREM

Le maire de Lavaur depuis 27 ans explique d'abord, à propos de la présidentielle, à quel point le front républicain contre la candidate du Rassemblement National le répugne et combien Emmanuel Macron a détruit ce qui lui était cher. Dénonçant le "parti unique incarnant (...) le monopole, en somme, de la morale et de l’esthétique" que le président-candidat aurait créé en réunissant des élus de tous bords, Bernard Carayon annonce qu'il votera blanc, "je ne suis pas dupe : gérez vous-même les drames dont vous êtes la cause".

L'ancien parlementaire de 1993 à 1997 puis de 2002 à 2012, dont le fils Guilhem sera candidat en juin dans la troisième circonscription du Tarn, ne ménage surtout pas ses propos pour sa formation politique quant à ses positions sur l'immigration, l'économie ou l'Europe.

Depuis de longues années, la droite n’est plus la droite, et je sais bien, qu’en dépit d’efforts et parfois d’artifices, cela dure depuis bien longtemps : je n’ai pas la plume assez cruelle pour entrer dans les détails.

Présent au bureau politique des Républicains à Paris le lundi 11 avril, Bernard Carayon, connu pour faire partie de la frange conservatrice des LR et qui a soutenu Michel Barnier à la primaire, demande à son parti de ne pas soutenir "ceux qui nous trahirons demain" et propose de faire signer aux candidats "un engagement sur l’honneur de refuser (...) toute allégeance à une majorité parlementaire macroniste", y compris un vote de budget.