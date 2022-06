Législatives : le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc appelle à voter Pierre Baudis

Après son appel à soutenir les candidats de la majorité présidentielle au second tour des élections législatives dimanche, le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc appelle "plus spécialement" à voter pour Pierre Baudis dans la 1ère circonscription de Haute-Garonne. Un soutien officialisé mardi après-midi alors que Pierre Baudis est en ballotage défavorable face à Hadrien Clouet de la Nupes. Une histoire de famille selon Jean-Luc Moudenc qui a expliqué sa démarche.

"Je viens plus spécialement au côté de Pierre Baudis, parce que je le connais depuis longtemps, parce que j'ai de l'affection pour lui, parce que je suis lié à sa famille, parce que j'ai beaucoup appris de son père. Et donc ça me semble naturel qu'au moment ou Pierre lui même se lance, je me souvienne que son propre père m'a apporté et que je sois là pour l'épauler. Et donc, je suis venu le soutenir parce qu'il représente une alternative d'attachement sincère à Toulouse, une alternative de raison pour notre pays et également un rempart contre les dangers que représente le projet mélenchoniste et celui qui peut nous protéger de cela dans la première circonscription, c'est Pierre Baudis."

Il faut dire que Pierre Baudis a un gros défi devant lui. Pour sa première campagne, le candidat de la majorité présidentielle compte onze points de retard sur son adversaire de la Nupes. Il a appelé mardi les électeurs de la droite réformiste, du centre et même les électeurs socialistes à se rallier à lui. Comme l'a fait le maire de Toulouse, se satisfait Pierre Baudis.

"Jean-Luc Moudenc est une personnalité politique locale forte qui a oeuvré pour le bien de la ville pendant de nombreuses années. Tout comme ma famille, il a lui même expliqué l'attachement mutuel qu'on avait l'un pour l'autre. Il a été, entre guillemets, l'élève politique de Dominique Baudis. Je ne suis pas son élève politique. Nous avons des sensibilités politiques qui peuvent diverger. Mais là ou on a quelque chose en commun, c'est cette volonté de juste dépasser les petites boîtes, les petites étiquettes politiques et faire un appel très solennel aux personnes qui ont envie de construire et pas de défaire et de déconstruire."

Réponse dimanche lors du 2e tour des Législatives avec une émission spéciale dès 19h30 sur France Bleu Occitanie.