Législatives : Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans la Marne pour soutenir Laure Miller

C'est un déplacement express. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Jonchery-sur-Vesle (51) ce mercredi 8 juin, en fin d'après-midi, pour apporter son soutien à Laure Miller. La candidate de la coalition Ensemble, majorité présidentielle, tenait une réunion publique dans la salle polyvalente de la commune.

Accueilli par la maire de Jonchery-sur-Vesle Nadine Poulain et par la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin, le ministre a évoqué son amitié avec Laure Miller : "On se connaît depuis très longtemps, nous étions militants ensemble dans des mouvement gaullistes de la droite et du centre. C'est important d'avoir une majorité fiable et Laure sera une députée loyale à la majorité présidentielle. Je connais sa pugnacité".

Impossible pour Gérald Darmanin d'échapper à la question du changement de camp de Laure Miller en quelques semaines. C'est le fait incontournable dans cette 2e circonscription de la Marne : l'adjointe au maire de Reims chargée de l'écologie a brigué, un temps, l'investiture LR, finalement attribuée à Stéphane Lang dans cette circonscription. Quelques jours plus tard, Laure Miller est officiellement investie par le groupe Ensemble, aux dépens de la députée sortante Aina Kuric, du parti Horizons et candidate à sa réélection.

"On me posait la même question il y a 5 ans, avec Bruno Le Maire et Edouard Philippe, rétorque le ministre de l'Intérieur. On avait choisi de soutenir le Président de la république et sa démarche gaulliste qui nous touche. Aujourd'hui, beaucoup de gens choisissent de soutenir le Président, comme tous les électeurs de la droite et du centre d'ailleurs, sinon Valérie Pécresse n'aurait pas fait un aussi petit score [à la présidentielle ndlr.] On peut avoir des subtilités et des nuances et c'est bien normal. On doit se rassembler et je suis ravi que Laure nous rejoigne."

Les candidats de la 2e circonscription de la Marne