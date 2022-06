Législatives : le ministre Olivier Dussopt veut "porter la voix des Ardéchois à Paris"

En Drôme-Ardèche, Olivier Dussopt est le seul candidat du camp Macron à arriver en tête du premier tour des législatives ce dimanche 12 juin. Il obtient 30% des suffrages et affrontera au second tour Christophe Goulouzelle, le candidat de l'union de la gauche qui obtient près de 24% des suffrages. Sur cette circonscription, le RN obtient 19% des suffrages, le candidat d'union de la droite 18%. Comment se feront les reports de voix pour le second tour ? Rien n'est encore joué.

Etre la voix des Ardéchois à Paris selon Olivier Dussopt

Olivier Dussopt mise sur son double ancrage dans la circonscription et à Paris. Il devra laisser le fauteuil de député à sa suppléante s'il est élu. Mais en tant que ministre, lui estime qu'il peut peser pour l'Ardèche "Je veux rassembler autour de moi. Des électeurs qui ont voté pour d'autre candidats peuvent se retrouver dans notre projet. Je veux porter la voix des Ardéchois à Paris. Je suis celui qui est capable de faire levier, de faire en sorte que l'Etat n'oublie pas l'Ardèche. C'est ma mission".

Convaincre les abstentionnistes pour le candidat Nupes

De son côté, Christophe Goulouzelle est tout sourire ce dimanche soir. "Il y a une forme d'euphorie quand même !" s'exclame-t-il. Plus de 3200 voix séparent les deux finalistes. Pour le candidat Nupes, tout est possible en convaincant les abstentionnistes. 47% des électeurs ne se sont pas déplacés au premier tour. "On va aller les voir, les abstentionnistes et leur dire que le Smic à 1500 euros, c'est possible. La retraite à 60 ans, c'est possible. S'ils se mobilisent dimanche prochain, pas besoin de se mobiliser dans la rue en septembre."