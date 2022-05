Législatives : le parti animaliste présent dans 5 circonscriptions du Loiret

Pour la première fois, le parti animaliste sera présent aux élections législatives de juin dans le Loiret : le mouvement dédié à la cause des animaux aura 5 candidats et espère faire mieux qu'aux européennes de 2019 (2,6% dans le Loiret).

Le parti animaliste a été fondé en 2016. Un an plus tard, il était présent aux législatives dans 142 circonscriptions - mais aucune dans le Loiret - avec en moyenne 1,1% des voix. Cette fois-ci, pour les législatives de juin, le mouvement présente 400 candidats, dont 5 dans le Loiret - seule la 1ère circonscription ne sera pas couverte.

2,6% aux européennes dans le Loiret

"C'est le signe de l'expansion du parti, analyse Raphaël Legros, candidat sur la 6ème circonscription Orléans-Est, et cela ne fait que traduire la demande sociétale sur la cause animale qui s'amplifie d'année en année. Il y a vraiment une prise de conscience, les vidéos des associations lanceuses d'alerte montrent qu'en France, c'est hélas le pire qu'on fait subir aux animaux dans les abattoirs, dans les élevages, dans les cirques." Lui-même a milité à Info végane et L214.

Raphaël Legros, candidat du parti animaliste dans la 6ème circonscription du Loiret © Radio France - François Guéroult

Dans le Loiret, le parti animaliste n'a en fait qu'un seul antécédent électoral : les européennes de 2019, où la liste avait recueilli 2,6% des voix, un peu plus que son résultat national (2,2%). Lors des élections municipales de 2020 à Orléans, le parti animaliste avait fait alliance avec la France insoumise, mais la liste avait finalement été invalidée par la préfecture ; Anaïs Boyer, qui était numéro 2 sur cette liste, est d'ailleurs candidate pour ces législatives dans la 2ème circonscription Orléans-Ouest.

"Des problèmes systémiques" derrière la question animale

Le parti animaliste reste monothématique, mais la question animale permet en fait d'aborder de nombreux enjeux, assure Raphaël Legros : "On veut politiser la question animale, car il y a derrière des problèmes systémiques : parler des animaux c'est parler du réchauffement climatique, de la pollution, du modèle d'agriculture, etc. Aujourd'hui, un poulet en élevage intensif grossit quatre fois plus vite qu'en 1950, cela n'a aucun sens." Avec aussi, bien sûr, des choix de société : "On veut par exemple interdire la chasse de loisirs. Il y a d'autres solutions pour réguler les espèces."

Pour cette campagne des législatives, on verra sur les affiches officielles du parti animaliste, non pas les photos des candidats mais des photos d'animaux - lapin, chat ou chien : "On veut mettre en avant ceux qu'on défend, justifie Raphaël Legros, la cause animale prend le dessus sur notre personne, on est là pour représenter les animaux."

Les candidats du parti animaliste dans le Loiret :