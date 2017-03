Législatives : le parti Les Républicains valide la candidature du Creusois Jérémie Sauty

Après une semaine d'hésitation et un début de fronde, les choses rentrent dans l'ordre au parti Les Républicains en Creuse. Ce sera bien un Creusois, Jérémie Sauty, qui sera candidat aux législatives.

Le jeune conseiller départemental d’Auzances, âgé de 27 ans, est officiellement le candidat du parti Les Républicains aux élections législatives du mois de juin. Voilà qui devrait fin aux grandes manœuvres à droite. D’abord investi, Laurent Daulny a été lâché par la tête du parti, c’est ensuite une élue centriste girondine de l’UDI, Christelle Lapouge, qui avait été investie en Creuse, mais la droite locale s’est rebellée. Jérémie SAUTY est donc désigné à l’issue de cette partie de bonneteau. Sa suppléante est Brigitte Jamot, conseillère municipale d'opposition à La Souterraine.

"Ma campagne se basera sur trois axes : faire du terrain, du terrain et encore du terrain, deuxièmement rassembler l'ensemble des Creusois et puis faire des propositions plutôt que d'attaquer sans cesse. Trois mois c'est cours, il va falloir que je mène une campagne éclaire, avec l'ensemble des élus de droite de la Creuse et du centre"explique Jérémie Sauty, qui compte bien refaire le coup des élections départementales en 2015 où la Creuse a basculé à droite. "J'entends proposer un discours de vérité, qui peut parfois faire mal mais qui est la vérité, plutôt que de faire des promesses sans lendemain comme on pouvait se le permettre dans les années 70, 80... Il va falloir tracer l'avenir de la Creuse pour les 20 prochaines années et pour ça il faut appliquer des recettes nouvelles et pas des recettes anciennes que l'on a connu jusqu'ici."