Législatives : le Parti Socialiste balayé en Moselle

Ce premier tour du scrutin législatif en Moselle a été marqué par la dégringolade du PS. Aurélie Filippetti, la député sortante et ancienne ministre de la culture, a été notamment battue.

Le Parti Socialiste sort complétement laminé de ce 1er tour des élections législatives en Moselle. Le PS comptait 4 députés, et tous les candidats en lice hier ont été éliminés, emportés par la dynamique d' En Marche, et le rejet du précédent quinquennat de François Hollande. Aurélie Filippetti ou encore Paola Zanetti n'ont pas résisté au raz de marée. Le parti est littéralement chaos.

La gauche en Moselle n'avait plus subi pareille humiliation depuis les législatives de 1993, où elle avait abandonné toutes les circonscriptions à la droite. Symbole de ce PS en lambeau, la médiatique ancienne ministre de la culture Aurélie Filippetti, battue et éliminée dans sa circonscription de Metz, où elle n'obtient que 11,8% des suffrages. C'est le même sort pour Paola Zanetti à Boulay / St Avold. L' étiquette de frondeuse sous le mandat de François Hollande n'a pas suffi pour sauver son siège. Autre exemple de cette raclée : Angèle Duflo à Sarreguemines a perdu presque 9000 voix par rapport à 2012 : 2.59% des suffrages seulement.

Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est de recevoir presque autant de messages d'amitié que lorsque j'ai gagné. Merci ! 😘 — Aurélie Filippetti (@aurelifil) June 11, 2017

Certains députés socialistes sortant avaient sagement préféré ne pas se lancer dans une bataille annoncée comme perdu d'avance : Laurent Kalinowski à Forbach et Michel Liebgott dans la vallée de la Fensch, lucide sur ses chances en cas de candidature. " Quand bien même j'aurai été candidat, je n'aurais pas été élu non plus ", a-t-il été déclaré sur France Bleu Lorraine.

En Moselle, le PS n'emporte que 7,05% des suffrages, il n'est que la 5e force politique du département, derrière la France insoumise.