Législatives : le patron de l'UDI Jean-Christophe Lagarde battu en Seine-Saint-Denis par Raquel Garrido

Le député sortant et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a été battu dimanche 19 juin dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est l'oratrice de la France insoumise et candidate de la NUPES Raquel Garrido est élue au second tour.