Législatives : le patron des Républicains de la Loire "très confiant" après la déroute à la présidentielle

La bataille des législatives est belle et bien lancée. Les Républicains se mettent en ordre de marche avec un comité stratégique ce mardi. Le parti est tourmenté après le très faible score de Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle (4,8 %), avec différentes lignes, entre droite modérée proche d'Emmanuel Macron et droite plus dure qui se retrouve dans des propositions d'Eric Zemmour ou de Marine Le Pen.

"Le problème de ligne, on le verra tout simplement aux législatives, selon Jean-Pierre Taite, le président de la fédération de la Loire des Républicains. Moi, je suis persuadé que beaucoup de gens ont voté par obligation et non pas par choix. Les électeurs sont intelligents, leurs convictions ne disparaissent pas du jour au lendemain et ils sont pas comme des moutons à faire exactement ce qu'on leur demande de faire. Donc, moi, je suis très confiant.

Quand vous gardez vos convictions, quand vous vous appuyez sur des valeurs, vous retrouvez un moment vos électeurs et c'est ce que je pense qu'il va se passer aux législatives. Je pense que notre pays n'a jamais laissé tous les pouvoirs à un seul homme, ce qui est le cas aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'aux législatives, il y aura une correction."

Pas de ralliement à La République en marche

Plusieurs personnalités des Républicains appellent pourtant à tendre la main à la République en marche pour travailler ensemble : le président de la région Grand Est Jean Rottner, le maire de La Baule Franck Louvrier et bien sûr, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, très critique vis à vis de Valérie Pécresse et de la dérive selon lui identitaire du parti. Il se dit favorable à un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron.

"Depuis que la politique est politique, vous avez des gens qui changent d'écurie en fonction des circonstances. C'est leur choix. Je pense que les électeurs ont du bon sens, ils savent reconnaître les gens qui ont une consistance, qui portent leurs valeurs. Et moi, je n'ai aucun jugement sur celles et ceux qui souhaitent aller dans des équipes différentes", déclare le candidat sur la 6e circonscription de la Loire, celle du Forez.