Législatives : le premier tour en chiffres dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Sept semaines après le second tour de la présidentielle, il faut retourner voter dimanche 12 juin. C'est le premier tour des élections législatives, le deuxième scrutin aura lieu dimanche prochain. On ne vote pas cette fois pour un président de la République, mais pour nos 577 députés qui nous représenteront pendant cinq ans à l'Assemblée nationale. Il y a quatre sièges dans la Vienne et trois dans les Deux-Sèvres. Dans le Poitou, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment à 18 heures, une heure plus tôt que lors de la présidentielle.

à lire aussi Élections législatives 2022 : le mode d'emploi du premier tour

Et encore plus que le 24 avril dernier, ce sont les chiffres de la participation qui vont être surveillés ce dimanche soir. Car c'est bien connu, on se déplace moins pour voter pour nos députés que pour notre président. La preuve encore cette année : lors du premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril dernier, les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres ont enregistré 78% de participation. Or seul un électeur sur deux s'était déplacé en 2017, pour le premier tour des élections législatives.

12,5% pour accéder au second tour

Dans tous les cas, plus la participation est faible, plus il sera compliqué pour les 43 candidats de la Vienne et les 23 dans les Deux-Sèvres d'accéder au second tour. Car pour cela, il faut réunir au moins 12,5% des électeurs inscrits, donc même ceux qui ne vont pas voter. Par exemple, dans la circonscription avec le plus d'électeurs, la deuxième circonscription des Deux-Sèvres dans la moitié sud du département, les huit candidats doivent atteindre 12.200 voix pour être encore en lice dimanche prochain.

Les chiffres du premier tour dans la Vienne

4 circonscriptions

455 bureaux de vote

53 bureaux de vote à Poitiers, avec une centaine d'assesseurs

306.891 électeurs inscrits dans le département

80.217 électeurs inscrits dans la première circonscription, la plus importante

49% d'abstention au premier tour des élections législatives en 2017

22% d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle en 2022

Les chiffres du premier tour dans les Deux-Sèvres