Législatives : le président du Modem François Bayrou vient en Dordogne soutenir Jean-Pierre Cubertafon

Le président du Modem et ancien candidat à la présidentielle se rendra à Brantôme ce mercredi 15 juin pour soutenir la candidature du député sortant Jean-Pierre Cubertafon dans la troisième circonscription de la Dordogne. Il est qualifié au second tour dans l'une des rares triangulaires de France.

Le président du Modem, François Bayrou, vient en Dordogne ce mercredi 15 juin pour venir soutenir la candidature du député sortant de la majorité présidentielle Jean-Pierre Cubertafon, dans la troisième circonscription du département, le Nontronnais. Il ira à la rencontre des habitants de la ville entre 15h et 17h, d'abord à la salle du Dolmen, puis dans les rues de la commune.

Le député sortant est arrivé deuxième dimanche au soir du premier tour avec 23,37%, juste derrière le candidat de la NUPES Cyril Girardeau qui a obtenu 23,68% des voix et devant Florence Joubert, la candidate du RN qui a récolté 22,4% des suffrages et se maintient au second tour. Ce sera l'une des huit circonscription de France dans lesquelles il y aura une triangulaire.

Jean-Pierre Cubertafon reçoit le soutien de Guillaume Gardillou

Jean-Pierre Cubertafon donnera une réunion publique le lendemain, jeudi soir à 19 heures à Brantôme, dans la salle du Dolmen. Le candidat de la majorité assure être aujourd'hui dans une dynamique de "rassemblement". Il a reçu ce mardi le soutien de Guillaume Gardillou, candidat sans étiquette qui a recueilli 6,07% des voix au premier tour.

Guillaume Gardillou s'était présenté durant la campagne comme un soutien de la majorité présidentielle, sans jamais avoir été investi par aucun des partis qui la composent. Il avait même été exclu de Renaissance (Ex-La République en Marche) pour cela. Ce mardi 14 juin, dans un tweet, il annonce : "J'appelle à voter pour Jean-Pierre Cubertafon". Les deux hommes se sont rencontrés la veille.

Au soir du premier tour, le député sortant l'avait accusé de l'avoir empêché de terminer en tête en lui siphonnant une partie des voix : "Si j'additionne les voix de monsieur Gardillou qui se présente comme un candidat de la majorité, je me rapproche des 30% que j'avais réalisé en 2017", avait dit Jean-Pierre Cubertafon sur France Bleu Périgord.