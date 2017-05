Législatives : Le PS absent et dans l'embarras dans la 3ème cironscription du Loiret (Sologne-Gien)

C'est du jamais vu : le PS n'a pas trouvé de candidat aux législatives dans la 3ème circonscription du Loiret (Sologne-Gien). Mais les socialistes soutiennent-ils pour autant quelqu'un parmi les 11 candidats sur cette circonscription ? Les versions divergent selon les élus.

Crédité de 6 à 11% selon les sondages, le parti socialiste semble en très grande difficulté pour les élections législatives des 11 et 18 juin. Symbole de ces difficultés : dans le Loiret, le PS n'a pas de candidat dans la 3ème circonscription, Sologne-Gien. Il y a 5 ans, le parti socialiste y était pourtant arrivé en tête au 1er tour avec 32% des voix et avait échoué au second tour avec 47% des suffrages. Il est vrai qu'entre-temps les socialistes ont perdu la mairie de la Ferté St Aubin (Philippe Froment, candidat PS en 2012, était alors maire de la Ferté St Aubin). Mais que le PS ne soit même pas en mesure de présenter un candidat cette année en dit long sur l'hémorragie de militants au sein du parti... Dans cette 3ème circonscription, le PS ne soutient personne et appelle juste à ne pas voter Front National : c'est la version officielle exposée par Olivier Frézot, 1er secrétaire fédéral du PS dans le Loiret, et conseiller régional.

"Le PS ne soutient aucun candidat dans cette 3ème circonscription" (Olivier Frézot) Copier

Mais surprise : François Bonneau, le président PS de la Région Centre-Val-de Loire, n'a pas du tout la même version ! Il affirme que le PS, dans cette circonscription, a choisi délibérément de ne pas gêner la candidature de Jihan Chelly, qui porte les couleurs de la République en marche, le mouvement d'Emmanuel Macron... François Bonneau était l'invité de FB Orléans ce matin :

"Les militants socialistes ont choisi de ne pas présenter de candidat en face de Jihan Chelly" Copier

Rappelons que le PS a une députée sortante dans le Loiret : Valérie Corre, dans la 6ème circonscription Orléans-Est. Elle n'aura pas la tâche facile face à 14 adversaires au 1er tour.