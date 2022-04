Législatives : le PS pointe des convergences avec la France insoumise, accord en vue avec EELV

En vue d'un accord pour les élections législatives (12-19 juin), la direction du Parti socialiste indique ce vendredi avoir "pointé les convergences" avec les propositions du programme de la France insoumise. Notamment en ce qui concerne l'augmentation du smic à 1.400 euros nets par mois, la retraite à 60 ans, la planification écologique, la VIe République. Concernant la "désobéissance aux traités européens", que souhaite LFI, les socialistes se disent "profondément attachés à la construction européenne", et "refuseron(t) de mettre en danger la construction européenne".

Dans un texte de quatre pages, les socialistes, qui ont entamé des discussions mercredi avec LFI, présentent leurs "réponses" aux "douze marqueurs" mis en discussion par la formation de Jean-Luc Mélenchon, et font des propositions supplémentaires "dans la fidélité à nos fondamentaux et à nos priorités, en valorisant les convergences et sans cacher les différences", écrivent-ils.

Ainsi, le PS indique dans son communiqué de presse de quatre pages proposer "un premier socle de propositions".

Accord en vue entre EELV et LFI

De son côté, Europe Écologie-Les Verts indiquent qu'un accord est également en vue avec la France insoumise. "J'ai bon espoir que les négociations aboutissent dans les heures qui viennent", a déclaré vendredi sur France 2 Julien Bayou, secrétaire national d'EELV alors que des tractations sont en cours avec La France insoumise et d'autres partis de gauche en vue des élections législatives. Il "estime que l'accord est en vue" car les forces de gauche "peuvent être d'accord sur l'essentiel". "Nous voulons envoyer le plus grand nombre de députés écologistes, communistes, socialistes, Insoumis à l'Assemblée et peut-être arracher une majorité alternative", explique-t-il.

Julien Bayou dit aussi espérer un "1er-Mai commun contre la réforme [des retraites], avec pourquoi pas une bannière commune L'Union populaire écologiste, le Front populaire écologiste". "On ne peut pas se condamner à cinq ans d'inaction climatique, cinq ans de casse sociale", affirme le secrétaire national d'EELV.

Julien Bayou admet qu'il subsiste quelques "désaccords", notamment au Parlement européen mais il souhaite une "plateforme commune" à l'Assemblée nationale sur "les salaires, les pensions, le climat, la biodiversité, l'autonomie de la jeunesse".