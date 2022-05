Législatives : "le PS vient de se saborder" dénonce Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François

Jean-Pierre Bousquet (PS) dénonce l'accord entre La France Insoumise et le Parti socialiste en vue des élections législatives 2022. Le maire socialiste de Vitry-le-François et ancien député de la Marne n'accepte pas le choix de son parti.

De cet accord il ne pense "que des mauvaises choses". Alors que le Parti socialiste a conclu un accord avec la France insoumise, en vue des élections législatives de 2022, Jean-Pierre Bouquet dénonce "la disparition" de son parti. Le maire socialiste de Vitry-le-François et ancien député de la Marne est en complet désaccord avec ce choix du PS.

"C'est Trafalgar. La flotte française s'était sabordée à Toulon. Là, le PS vient de se saborder au siège de LFI", estime Jean-Pierre Bouquet. "Ils abandonnent l'idée d'être une gauche de gouvernement, une gauche qui transforme, une gauche qui donne un espoir pour être dans la protestation."

"Le gauche social-démocrate peut se reformer, je serais de ceux-là"

Le socialiste dénonce par ailleurs les méthodes pour parvenir cet accord, qu'il n'hésite pas à qualifier de "méthode de léniniste. On commence par éliminer les mencheviks après ça on supprimera les bourgeois. Tout ça c'est d'un autre temps !" Jean-Pierre Bouquet veut croire à la refondation d'une ligne social-démocrate. "Elle peut renaitre, elle va se recomposer, elle doit reformer quelque chose et moi je serai de ceux-là. Il est nécessaire dès maintenant de reconstituer une force d'alternance progressiste, humaniste et européenne.

"Je crois qu'il faut arrêter de vivre sur des mirages ou des idées du passé", explique Jean-Pierre Bouquet. "Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Les électeurs ont tout balayé. Maintenant, il faut reconstruire." Une chose est sûre, le maire de Vitry-le-François ne sera pas candidat dans sa 5e circonscription de la Marne.