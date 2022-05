Législatives : le RN dévoile sa candidate sur la troisième circonscription du Gard

Pascale Bordes est la candidate du Rassemblement National sur la troisième circonscription du Gard, pour les élections législatives 2022. Avocate, elle est aussi conseillère municipale d'opposition à Bagnols-sur-Cèze et conseillère communautaire de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien. Sur le canton de Redessan en 2021, Pascale Bordes (en binôme avec Jean-Marie Launay) avait été battue au second tour par le binôme Gerard Blanc et Muriel Dherbecourt (Union au centre et à droite ; 60% des voix) .

Le député sortant, Anthony Cellier (La République en Marche), devrait défendre son mandat. C'est ce qu'a clairement laissé entendre dans la matinée sur France Bleu Gard Lozère Jérôme Talon, le référent Renaissance dans le département.

Sur cette circonscription est aussi candidat pour "Reconquête" Jean Marie Moulin, maire Saint-Bonnet-du-Gard.