Législatives : le RN espère arriver en tête au premier tour dans la 3e circonscription du Cher

Le Rassemblement national a choisi d'investir Thibaut de la Tocnaye dans la 3ecirconscription du Cher, celle de Saint-Amand-Montrond. Marine Le Pen était arrivée en tête à la présidentielle dans cette circonscription avec 50,6 % des voix. A 63 ans, Thibaut de la Tocnaye est membre du bureau national du RN et c'est un proche de Marine Le Pen.

Militant de longue date du parti de Marine Le Pen, il été élu pendant 25 ans dans le sud de la France, dans le Vaucluse notamment et cela fait maintenant deux ans qu'il est conseiller régional du Centre Val de Loire. Il ne s'estime donc plus parachuté : "Cela faut déjà deux ans que je suis dans la région. Mon épouse est d'ici. J'ai déjà combattu électoralement pour les régionales puisque j'étais tête de liste dans le Cher. Il est donc naturel que je me présente ici. J'y avais en quelque sorte jeté mon dévolu pendant la présidentielle puisque j'étais chargé de récolter les parrainages pour Marine Le Pen dans cette 3e circonscription. J'ai donc rencontré beaucoup de maires, je cherche maintenant à y acheter une propriété. Ce qui me plaît, c'est qu'elle est à la fois rurale et industrielle."

Le premier tract de campagne de Thibaut de la Tocnaye reprend beaucoup de propositions nationales du RN © Radio France - Michel Benoit

La réindustrialisation par les PMI

Cet ingénieur qui a créé ses propres sociétés dans l'industrie veut notamment se battre pour réindustrialiser le pays et pourquoi pas cette 3e circonscription qui pourrait accueillir des PMI : "Mon originalité, c'est que j'ai eu une carrière industrielle qui m'a obligé parfois à bouger. Ce que j'ai en commun avec la majorité de mes électeurs, c'est que je suis issu du monde du travail. Et même si je suis depuis 30 ans au sein du FN puis du RN, j'ai toujours continué à avoir une activité professionnelle dans ma vie, comme ingénieur, comme directeur technique puis comme directeur général d'entreprises que j'ai créées. Il ne faut absolument pas opposer agriculture et industrie. La deuxième industrie française, c'est d'ailleurs l'agroalimentaire. Des circonscriptions assez rurales comme la 3e ne s'opposent absolument pas à la notion d'industrialisation parce que cette réindustrialisation, vitale pour la France, doit se faire par ses PMI. C'est celles-là qui ont disparu. Or, elles sont implantées à 80 % non pas dans les métropoles, mais dans des circonscriptions comme la nôtre."

Loïc Kervran, député sortant, se représente sous la bannière de la majorité présidentielle "Ensemble"; Reconquête, le parti d'Eric Zemmour a investi Nathalie Marteel. La Nupes, à gauche, est représentée par l'Insoumise Aliénor Bosch-Garcia-de-Morales. Eric Bellet pour Lutte Ouvrière.

