Législatives : le sortant Patrick Loiseau maintient sa candidature même sans l'investiture de son parti

Il avait annoncé dès le mois de janvier son souhait de briguer un nouveau mandat et était déjà parti en campagne depuis quelques semaines. Mais voilà, Patrick Loiseau n'a finalement pas obtenu l'investiture de la majorité présidentielle pour les élections législatives de juin sur la 2è circonscription de Vendée. Le député sortant MoDem prié de s'effacer au profit de la conseillère municipale yonnaise Béatrice Bellamy, venue de la droite, ex LR, qui a rejoint récemment le parti Horizons d'Edouard Philippe.

Qu'à cela ne tienne, Patrick Loiseau annonce ce mercredi matin qu'il maintient sa candidature.

"Je me suis engagé sans compter pour notre pays. (...) J’ai servi aux côtés du président de la République et des différents Gouvernements afin de mener à bien les réformes nécessaires à la transformation et à la modernisation de notre pays. J’ai servi, sans relâche, les Vendéennes et les Vendéens de la 2ème circonscription afin de les accompagner dans leurs difficultés et leurs projets" explique Patrick Loiseau qui avait succédé à Patricia Gallerneau décédée en cours de mandat en juillet 2019.

"Je rejette l'arrivisme électoral"

"Sans investiture, je m’engage librement, légitimement. Je rejette l’esprit partisan" poursuit le député sortant avant de sortir l'artillerie lourde envers celle qui lui a ravit l'investiture et dont il rejette "l’arrivisme électoral". Patrick Loiseau rappelle qu'elle était "encore en poste en responsabilité chez les Républicains il y a quelques semaines et ayant postulé, sans succès, pour représenter « Les Républicains » pour ces prochaines élections législatives, a préféré le reniement et le renoncement pour servir ses propres intérêts et obtenir, non sans difficulté, l’investiture de la majorité."

à lire aussi Vendée : Béatrice Bellamy investie par la majorité présidentielle pour les législatives

Béatrice Bellamy s'était présentée en 2017 sur cette circonscription sous l'étiquette LR et elle avait été battue au second tour par la candidate de la majorité, Patricia Galarneau (59.58% contre 40.42% des suffrages exprimés)