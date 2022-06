Législatives : le taux d'abstention par département dans les Pays de la Loire

Près de 49 millions de Français étaient appelés dimanche à se rendre aux urnes pour le second tour des élections législatives. Dans les Pays de la Loire, le taux d'abstention s'élève quasiment partout à plus de 50%.

Dans les départements des Pays de la Loire, l'abstention au second tour des législatives s'élève quasiment partout à plus de 50%.

Le second tour des élections législatives dimanche 19 juin, lors duquel près de 59 millions de Français étaient appelés aux urnes pour élire 577 députés, a été marqué par un taux d'abstention de 53,77%. Un chiffre en hausse par rapport au premier tour, mais en-dessous du record de 2017 (57,36%).

En Pays de la Loire, trois département au-dessus du niveau national

L'abstentionnisme a aussi marqué l'élection dans les cinq départements des Pays de la Loire, puisque trois d'entre eux enregistrent un taux plus élevé qu'à l'échelle nationale : la Sarthe et la Vendée sont à plus de 54%, la Mayenne tout près derrière.

C'est en Loire-Atlantique que les électeurs ont été les plus nombreux, avec un taux d'abstention de 49,51%.

Découvrez sur cette carte le taux d'abstention par département au second tour des législatives.