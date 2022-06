Législatives : Le taux de participation à 12h en Lozère en baisse à 22,2%

On vote ce dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour des élections législatives. Qui seront nos futurs députés ? Le Gard compte six circonscriptions. A 12h, le taux de participation dans le département s'élève à 22,2%. C'est moins qu'en 2017, où le taux de participation pour le premier tour des élections législatives était de 24,46% % à 12 h; il était de 47,17% à 17 h et le taux de participation définitif était de 59,39 %.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



C'est quand même plus que la moyenne pour le reste de la France où la participation atteint seulement 18,43% de participation à 12h au 1er tour, soit en baisse de 0,8 point par rapport à 2017.

Ne manquez pas : ce dimanche soir à partir de 20h, France Bleu Gard Lozère vous propose une soirée spéciale en direct, avec tous les résultats et les premières réactions à chaud des candidats.