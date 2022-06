Ce dimanche, près de 49 millions de Français sont appelés à se rendre aux urnes pour le second tour des élections législatives. 1.148 candidats sont en lice, pour 577 sièges de députés en jeu. Voici les scores de la participation de cette journée.

Législatives : à midi, le taux de participation au second tour est de 18,99%

Ce dimanche, près de 49 millions de Français sont appelés à se rendre aux urnes pour le second tour des élections législatives. Ils doivent choisir les 577 députés qui vont les représenter à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. 1.148 candidats sont en lice : 655 hommes et 493 femmes. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures, et ferment à 18,19 ou 20h selon la taille des communes.

Le taux de participation à midi

Le taux de participation, communiqué par le ministère de l'Intérieur, est de 18,99% à midi, soit une légère hausse par rapport au premier tour où il était de 18,43% à la même heure.

La participation est aussi en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où elle atteignait 17,75% à midi. Elle est en revanche en baisse par rapport au second tour de la présidentielle le 24 avril dernier (26,41%).