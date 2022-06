Législatives : le taux de participation en hausse en Loire-Atlantique et en légère baisse en Vendée

Selon les premières estimations de de la participation, cette dernière est en hausse en Loire-Atlantique et en légère baisse en Vendée. Le taux à midi en Loire-Atlantique est de 19,70%, contre 17,96% en 2017 à la même heure. Du côté de la Vendée il est de 21,15%, alors qu'à la même heure en 2017 il était de 21,40%.

Dans le détail, Nantes enregistre une légère baisse dans ses bureaux de vote, à 11h, on comptait alors une participation à 11,54%, contre 12,84% en 2017. C'est pire à la Roche-sur-Yon, les deux circonscriptions enregistrent une baisse d'environ 4% à midi par rapport au premier tour il y a cinq ans. Au niveau national, c'est une légère baisse que l'on constate selon les estimations à midi. Il est à 18,43%, une baisse de 0.8% par rapport au premier tour des législatives il y a cinq ans.

Les horaires des bureaux de vote

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce dimanche matin dans nos deux départements. La plupart doivent fermer leurs portes à 18h. En Loire-Atlantique, dans lev illes de Couëron, Rezé et Orvault il sera possible de voter jusqu'à 19h. À Nantes et Saint-Herblain ce sera même jusqu'à 20h. Plus d'un million d'électeurs sont inscrits sur les listes des dix circonscriptions de la Loire-Atlantique.

Du côté de la Vendée, il n'y a que dans les bureaux de vote de La Roche-sur-Yon qu'une exception est faite. Ils fermeront leurs portes à 19h.

La carte des candidats en Loire-Atlantique

Retrouvez la liste de tous les candidats de Loire-Atlantique en détail ici.

La carte des candidats en Vendée

Retrouvez la liste de tous les candidats de Vendée en détail ici.