Législatives : le Var bascule vers la République en Marche

Deux tiers des circonscriptions varoises sont désormais aux mains des candidats du parti d'Emmanuel Macron. Deux figures Les Républicains résistent malgré tout.

Exit le FN. Place à La République en Marche. Sur les huit circonscriptions du département, six sont désormais tenues par des députés du parti ayant obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, précisément 355. Tous les six ont réussi à faire barrage au Front national.

Le détail par circonscription

Dans la 2e, c'est Cécile Muschotti (LREM) qui l'emporte face à Rachel Roussel (FN), dans la 4e, au niveau du golfe de Saint-Tropez, Sereine Moborgne (LREM) obtient 55% des voix encore face au candidat FN Philippe Lotiaux.

Dans la 5e, Philippe Michel-Kleisbaueur (LREM) l'emporte face à Gilles Longo (FN) puis dans la 6e autour de Brignoles, Valérie Gomez-Bassac (LREM) obtient 56% contre 44% pour Jérôme Rivière, le candidat FN.

Pour la 7e, c'est Emilie Guerel (LREM) qui devient députée et non Pierre Jugy (FN), idem pour Fabien Matras (LREM) qui bat au second tour le candidat frontiste Pierre Jugy.

Deux circonscriptions restent LR

Dans la 3e circonscription, le maire Les Républicains de La Garde Jean-Louis Masson gagne face à Alexandre Zapolsky (LREM). Puis, même si les résultats ne sont pas encore définitifs, la députée-sortante Geneviève Levy (LR) est bien partie pour l'emporter face à Elisabeth Chantrieux (LREM).

