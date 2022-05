Législatives : les candidats d'Eric Zemmour en Loire-Atlantique et Vendée

"Reconquête", le parti d'Eric Zemmour présentera des candidats dans les dix circonscriptions en Loire-Atlantique. Le parti a lancé sa campagne ce jeudi, le jour-même où Eric Zemmour annonçait sa propre candidature dans une circonscription du Var.

En Loire-Atlantique, le parti a perdu sa tête de gondole : Sébastien Pillard, ex-conseiller régional (LR) et porte-parole d'Eric Zemmour durant la campagne présidentielle. Il a été parachuté sur la 14e circonscription de Paris, où l'ancien éditorialiste du Figaro avait obtenu près de 15% des voix. C'est donc Séverine Level, la numéro 2 du parti, qui résume l'objectif de ces candidatures ligériennes.

Le score d'Eric Zemmour à la présidentielle

"On se rend compte qu’on est un parti qui a maintenant six mois d’existence, mais qui à l'époque, n’avait que quatre mois et demi. Alors faire 7 % c’est déjà pas si mal. C’est vrai qu’on était déçu, on s’attendait à faire plus, néanmoins quand on voit la mobilisation qu’il y a encore aujourd’hui chez nos militants, on se rend compte que ce parti ne fait que commencer son histoire. On est au début de cette grande aventure chez "Reconquête".

L'absence d'accord avec le Rassemblement national

"On regrette qu’il n’y ait pas eu d’alliance avec le Rassemblement national, ni avec certains LR. On a tendu la main et on l'a tend toujours. L’objectif est vraiment de faire cette union des droites, on n’y arrivera avec le temps. Aujourd’hui c’est vrai que la gauche a réussi à faire, au moins en apparence, ce que nous n’avons pas réussi à faire, mais nous ne désespérons pas."

La recomposition de la droite, ou plutôt des droites

"La vraie droite c'est nous. Ce qu’on appelle la droite, en tous cas telle qu’elle était au moment du RPR par exemple, effectivement c’est nous. Ce n’est pas Emmanuel Macron, qui est "l’extrême centre" et la recomposition de la droite, le rassemblement des droites ça se fera autour des idées que nous portons."

En attendant c'est donc aux électeurs de droite, aux électeurs des droites, que le parti compte d'adresser lors de cette campagne législatives, sur les dix circonscriptions de Loire-Atlantique et sur trois des cinq circonscriptions de Vendée. En effet le parti ne présentera pas de candidat face aux candidats DVD Véronique Besse (les Herbiers - Montaigu) et Alain Blanchard (Vendée littoral) qui sont deux proches de Philippe de Villiers. Sans doute un geste, après le ralliement de l'ancien président du Conseil général de Vendée à Eric Zemmour lors de la présidentielle.

La liste des candidats "Reconquête" en Loire-Atlantique :

1ère circonscription (Nantes-Orvault): Carol Godon

2e circonscription (Nantes centre) : Cécile Scheffen

3e circonscription (Nantes-Saint-Herblain) : Thibault Fauchait

4e circonscription (Nantes-Rezé) : Yohan Buteau

5e circonscription (Nantes-Nort-sur-Erdre): Arnaud Clémence

6e circonscription (Chateaubriant) : Sandra Bureau

7e circonscription (La Baule - Guérande): Laurent Gaudeau

8e circonscription (Saint-Nazaire) : Frédérica Duvillier

9e circonscription (Pays de Retz): Laurent Chomard

10e circonscription (Vignoble-Vertou) : Sabine Léger

La liste des candidats " Reconquête" en Vendée :

1ère circonscription ( la Roche Nord) : Eric Mauvoisin-Delavaud

2e circonscription (La Roche Sud) : Brigitte Neveux

5e circonscriptions (Fontenay- Luçon) : Sandrine Delatre