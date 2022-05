Législatives dans le Nord-Ouest tourangeau : la députée macroniste sortante en lice, un scrutin ouvert

Les 86.732 électeurs et électrices de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire sont appelés aux urnes les 12 et 19 juin pour les élections législatives. Neuf candidats sont en lice dans cette circonscription à la fois urbaine et rurale, qui couvre des communes comme Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes, Bourgueil, Langeais, Château-la-Vallière ou Neuillé-Pont-Pierre.

En 2017, la candidate LREM Sabine Thillaye était arrivée en tête du premier tour avec 38,57 % des voix devant le Républicain Fabrice Boigard, l'insoumise Constance Ascar et le frontiste Daniel Fraczak. Portraits des neuf candidats qui tenteront d'accéder au second tour le 12 juin prochain :

Sabine Thillaye - Ensemble ! (alliance Renaissance (ex-LREM), MoDem & Horizons)

Élue avec 58,29 % des voix en 2017, Sabine Thillaye brigue un deuxième mandat sous l'étiquette Ensemble ! (alliance entre Renaissance (ex-LREM), MoDem et Horizons). La députée franco-allemande, très attachée aux questions européennes, fut à la tête de la commission des Affaires européennes durant cette mandature. La cheffe d'entreprise a refusé, à mi-mandat, de céder son fauteuil comme le souhaitait son groupe à l'Assemblée nationale, ce qui lui a coûté son éviction du parti présidentiel. Les cadres de LREM ne lui en ont pas tenu rigueur pour autant, en lui accordant l'investiture pour ces législatives. Sabine Thillaye est mariée et mère de trois enfants.

Fabrice Boigard - Les Républicains

Le président de la fédération des Républicains en Indre-et-Loire rejoue le match de 2017. Il y a cinq ans, Fabrice Boigard avait perdu cette circonscription pourtant aux mains de la droite depuis 1993. Il avait obtenu 41,71 % des suffrages. Celui qui est également vice-président au Département et 1er adjoint à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire entend être un "facilitateur" de projets auprès des élus locaux.

Ambre Louisin - Rassemblement national

Le Rassemblement national a investi Ambre Louisin dans cette circonscription, qui a vu Marine Le Pen en tête dans certaines communes lors du premier tour de la présidentielle (Langeais, Château-la-Vallière, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Neuillé-Pont-Pierre). La candidate du RN, âgée de 23 ans, a déjà un pied en politique puisqu'elle est conseillère régionale et fut candidate aux élections départementales sur le canton de Langeais en 2021. Responsable des Jeunes avec Marine en région Centre-Val de Loire, elle est étudiante en ostéopathie.

Françoise Langlade - Parti communiste (alliance Nupes)

La communiste Françoise Langlade représente la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), union née de l'accord entre la France Insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe-écologie-les Verts. Ancienne salariée de l'industrie et de la métallurgie, elle a adhéré au PCF en 1968 puis a rejoint la CGT. Elle a également été élue entre 2002 et 2017 au conseil des prudhommes de Tours, section industrie. Elle a déjà été candidate aux législatives de 2012. Âgée de 71 ans, mariée, elle est mère de quatre enfants et a neuf petits-enfants.

Bruno Julien - Reconquête !

Le parti d'Éric Zemmour a investi Bruno Julien comme candidat dans cette circonscription. Ce chef d'entreprise de 56 ans - également président d'un club de tennis - se présente comme un ancien électeur RPR et UMP. Issu d’une immigration espagnole et italienne, et venant d’un milieu ouvrier, il se dit "fruit de l'excellence républicaine" et "fier d'être un Français assimilé".

Christine Delarue - Lutte ouvrière

Christine Delarue est la candidate du parti Lutte ouvrière. Âgée de 58 ans, mariée et mère de trois enfants, elle a longtemps travaillé dans une entreprise d'agro-alimentaire avant de passer le concours d'Atsem. Elle est agent à la ville de Tours depuis 1994. Elle a déjà été candidate de Lutte ouvrière lors des élections régionales de 2011.

Émilien Cousin-Hamelal - Parti animaliste

Émilien Cousin-Hamelal est le candidat du Parti animaliste. Âgé de 38 ans, marié et père de deux enfants, le militant animaliste travaille comme agent SNCF à Paris. Engagé depuis 2015, Émilien Cousin-Hamelal organise chaque année à Tours la Vegan place, et a participé au lancement du prix littéraire Maya. Il a participé à la campagne des régionales, engagé dans la liste de l'écologiste Charles Fournier. Principal axe de campagne : la cause animale, avec le souhait d'engager une baisse de la consommation de produits carnés et l'abolition de la chasse à courre.

Charles Girardin - L'Écologie au Centre

Charles Girardin est le candidat du parti écolo-centriste L'Écologie au Centre. Il s'est déjà engagé en politique puisqu'il conduisait la liste "Cap citoyens" à Fondettes, lors des dernières élections municipales. Sa liste avait recueilli 21,30 % des voix au second tour. Charles Girardin s'est déjà présenté comme tête de liste aux municipales à Fondettes.

Patrick Martinez - Divers droite

Patrick Martinez est un candidat divers droite.

France Bleu Touraine organise un débat public aux Halles de Luynes avec l'ensemble des candidats le 8 juin, en direct de 18h à 19h.

Découvrez les candidats aux législatives dans les cinq circonscriptions d'Indre-et-Loire