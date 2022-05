Les candidats aux législatives de l'ex-LREM, désormais baptisée "Renaissance", ont été désignés ce jeudi soir en Haute-Vienne et en Corrèze. Seuls deux députés sortants, Sophie Beaudouin-Hubière et Christophe Jerretie, ont été investis par le parti présidentiel. Les autres sont quasiment novices.

Législatives : les candidats de la majorité présidentielle sont désignés en Haute-Vienne et en Corrèze

Les candidats aux législatives de l'ex-LREM (désormais baptisée Renaissance) ont été désignés ce jeudi pour les trois circonscriptions de la Haute-Vienne et les deux circonscriptions de la Corrèze.

Parmi les députés sortants, seuls Sophie Beaudouin-Hubière (1ère circo Haute-Vienne) et Christophe Jerretie (1ère circo Corrèze) ont reçu l'investiture du parti présidentiel et repartent dans la course à l'Assemblée Nationale. En Haute-Vienne, le député de la 2ème circonscription Pierre Venteau avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas se représenter. Il l'a expliqué ce jeudi dans le 6-9 de France Bleu Limousin.

Shéhérazade Zaiter et Geoffroy Sardin en Haute-Vienne

Justement, dans cette 2ème circonscription de la Haute-Vienne, qui sera candidat pour la majorité présidentielle ? Il s'agit de Shéhérazade Zaiter, 49 ans, juriste spécialisée dans l'environnement. Elle n'est pas totalement nouvelle en politique puisque conseillère municipale de Limoges, indépendante mais initialement élue sur la liste d'opposition de gauche "citoyenne sociale et écologiste" dont elle s'est éloignée l'année dernière sans démissionner de son mandat.

Dans la 3ème circonscription, un tout nouveau nom apparaît en politique : Geoffroy Sardin, vice-président de la firme internationale informatique Ubisoft, spécialisée notamment dans les jeux vidéo. Il tentera de prendre la suite de la députée Marie-Ange Magne, qui avait pris des positions fermes contre la politique du gouvernement ces derniers, notamment en matière de gestion de la crise sanitaire et de l'obligation du pass vaccinal.

Un jeune qui monte dans la circonscription de Brive ?

Enfin, dans la 2ème circonscription de la Corrèze, le candidat Renaissance s'appelle Nicolas Brousse, 28 ans. Son nom circule depuis quelques mois déjà puisqu'il est animateur LREM dans le bassin de Brive et s'est beaucoup investi dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en Corrèze.